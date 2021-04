Partizánske bude prideľovať mestské byty s prísnejšími podmienkami

Partizánske 28. apríla (TASR) - Prideľovanie mestských bytov v Partizánskom sa bude riadiť prísnejšími podmienkami. Po novom budú nájomníkov v meste vyberať prostredníctvom trojstupňového systému. Nové pravidlá pripravila samospráva po kauze pridelenia bytu, ktoré malo byť v rozpore so všeobecne záväzným nariadením (VZN).



Nové VZN schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní v utorok (27. 4.). Po roku 2011 ide už o druhé sprísnenie podmienok v reakcii na aktuálnu situáciu v meste, povedal pre TASR primátor Jozef Božik.



Doposiaľ Správa majetku mesta (SMM) podľa neho navrhovala prideľovanie bytov komisii, táto ich prerokovala a odporučila primátorovi na schválenie. "Po novom ich bude navrhovať mestskej rade, táto to znova prerokuje, pričom bude musieť vnímať všetky aspekty, ktoré predtým vnímala komisia a odtiaľ to pôjde na verejné zastupiteľstvo, kde bude jasné, že sa všetci poslanci oboznámia s problematikou a budú verejne hlasovať pod verejnou kontrolou," priblížil.



Samospráva bude pri prideľovaní bytov podľa Božika zohľadňovať predovšetkým dĺžku času žiadateľov v evidencii, počet detí, ako i to, či priestory sú alebo nie sú vyhovujúce v kontexte ekonomickej a sociálnej situácie jednotlivca alebo celej rodiny. "V prípade, že je žiadateľ o byt podľa neho je príbuzný poslancov, hlavného kontrolóra alebo primátora, bude sa o pridelení bytu rozhodovať konsenzom, to znamená, že zaň musia rovnako hlasovať všetci poslanci," doplnil.



Pracovníčka SMM mala na pokyn poslankyne Márie Hazuchovej zmeniť zoznam žiadateľov a mala doň zahrnúť brata poslanca Tomáša Merašického, ktorý byt chvíľu i užíval a neskôr ho vrátil. Brata poslanca, ktorý je slobodný a nemá byť v zlej sociálnej situácii, mala pritom komisia uprednostniť pred rodinou s dieťaťom.



Postup komisie nebol podľa hlavného kontrolóra Dušana Beduša v súlade s VZN. Ten tiež kritizoval, akým spôsobom zasadala komisia na prideľovanie bytov a hlasovala per rollam, zdôraznil však, že mestu nevznikla škoda.



Vedomé porušenie pravidiel Hazuchová na rokovaní odmietla, podľa jej slov nechcela zámerne niekoho obísť. Zároveň odmietla, že rozhodla o zmene návrhu do komisie a podľa svojho tvrdenia mala len požiadať pracovníčku SMM, aby bol jednoizbový byt pridelený jednému nájomníkovi, pričom iný návrh nemal byť predložený. Mestská poslankyňa tiež tvrdila, že možno došlo k dezinterpretácii a za rozhodnutiami komisie stojí a nedovolí si ich spochybňovať. "Mrzí ma, že sa situácia zdramatizovala. Verím, že aj komisia by neskôr zvrátila rozhodnutie," dodala.



"Verím, že to bola séria rôznych pochybení, ktoré beriem ako politicky motivované," reagoval Merašický. Podľa jeho slov ho mrzí, že do tejto kauzy zatiahli jeho rodinu. Zároveň vyhlásil, že sa neangažoval, prípadne neovplyvňoval niečo v komisii. "Aj správa hlavného kontrolóra mi dala svojím spôsobom za pravdu," podotkol.



SMM je neziskovou organizáciou, situáciu prešetrovala i jej správna rada. Organizácia odvolala z postu v komisii spomínanú pracovníčku a vyvodila voči nej i ďalšie postihy. Podľa riaditeľa SMM Branislava Lačného mala zamestnankyňa konať svojvoľne. Svojho postu v komisii sa vzdala i Hazuchová, rovnako tak urobili i ďalší členovia komisie. Tú by mali v meste kreovať nanovo.