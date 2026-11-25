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Partizánske: Primátorovi navýšili plat o 60%, ten sa jeho časti vzdá
Základný plat primátora je na úrovni približne 5200 eur, po zvýšení pohyblivej časti tak predstavoval 7020,27 eura v hrubom.
Autor TASR,aktualizované
Partizánske 25. novembra (TASR) - Primátor Partizánskeho Jozef Božik bude mať navýšený základný plat o 60 percent. Na poslanecký návrh to schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní v utorok (24. 11.). Pre pokles počtu obyvateľov však mzda primátora bude na približne rovnakej úrovni ako v minulom volebnom období. Božik sa podobne ako v minulosti pohyblivej časti platu vo výške 30 percent vzdal v prospech detí, mládeže, seniorov či občianskej spoločnosti.
„Od roku 2011 sa primátorovi každoročne znižoval plat tak, aby mal 3300 eur v hrubom. V roku 2018 sa mu na návrh poslancov zvýšil plat o 50 percent pohyblivej čiastky a v roku 2019 sa mu na jeho návrh znížila pohyblivá čiastka platu na 35 percent,“ spomenul zástupca primátora Vladimír Karásek. Doplnil, že od 1. januára 2025 sa primátor vzdal ďalších desiatich percent pohyblivej časti.
Základný plat primátora je na úrovni približne 5200 eur, po zvýšení pohyblivej časti tak predstavoval 7020,27 eura v hrubom. „V Partizánskom v súčasnosti klesol počet obyvateľov pod 20.000 a je predpoklad, že ku koncu roka ešte klesne. Základný plat primátora by nebol približne 5200 eur, ale 4550 eur,“ ozrejmil Karásek.
Zvýšenie platu o 60 percent navrhol Tomáš Merašický, čím podľa neho zostala zachovaná odmena primátora v pôvodnej výške. „Myslím, že taký plat je úplne adekvátny jeho práci a pozícii. Mesto zastupuje nielen dovnútra smerom k obyvateľom, ale i navonok smerom k ostatným partnerom. Primátor preukázal za ostatné volebné obdobia, aj to minulé, že výsledky naozaj dosahovať vie,“ zdôvodnil Merašický.
Pripomenul, že Božik sa v minulosti zvykol časti platu vzdať a pomáhal takto rôznym organizáciám, ktoré pôsobia v Partizánskom, pričom je podľa svojich slov presvedčený, že takto bude pokračovať.
Obdobne argumentoval i Andrej Grolmus, ako i Erich Dvonč, ktorý napokon podal poslanecký návrh a ten poslanci schválili.
Za navýšenie platu hlasovala väčšina prítomných poslancov, jeden bol proti a jeden sa zdržal. Radovan Mik, ktorý bol proti, navrhoval v nadväznosti na situáciu krajiny aj po troch vlnách konsolidácie navýšenie platu o 50 percent.
Mestskí poslanci na svojom rokovaní zároveň schválili náhradu za nevyčerpanú dovolenku v rámci uplynulého volebného obdobia, ide o sumu viac ako 9000 eur. Božik avizoval, že tieto financie chce ponechať v mestskom rozpočte a presunie ich do fondu nižšieho platu primátora na podporu detí, mládeže, seniorov a občianskej spoločnosti.
Primátor rozdáva i celú odmenu za pôsobenie v Trenčianskom samosprávnom kraji. Božik sa vzdá i ďalších 30 percent čistého platu.
„Od roku 2011 sa primátorovi každoročne znižoval plat tak, aby mal 3300 eur v hrubom. V roku 2018 sa mu na návrh poslancov zvýšil plat o 50 percent pohyblivej čiastky a v roku 2019 sa mu na jeho návrh znížila pohyblivá čiastka platu na 35 percent,“ spomenul zástupca primátora Vladimír Karásek. Doplnil, že od 1. januára 2025 sa primátor vzdal ďalších desiatich percent pohyblivej časti.
Základný plat primátora je na úrovni približne 5200 eur, po zvýšení pohyblivej časti tak predstavoval 7020,27 eura v hrubom. „V Partizánskom v súčasnosti klesol počet obyvateľov pod 20.000 a je predpoklad, že ku koncu roka ešte klesne. Základný plat primátora by nebol približne 5200 eur, ale 4550 eur,“ ozrejmil Karásek.
Zvýšenie platu o 60 percent navrhol Tomáš Merašický, čím podľa neho zostala zachovaná odmena primátora v pôvodnej výške. „Myslím, že taký plat je úplne adekvátny jeho práci a pozícii. Mesto zastupuje nielen dovnútra smerom k obyvateľom, ale i navonok smerom k ostatným partnerom. Primátor preukázal za ostatné volebné obdobia, aj to minulé, že výsledky naozaj dosahovať vie,“ zdôvodnil Merašický.
Pripomenul, že Božik sa v minulosti zvykol časti platu vzdať a pomáhal takto rôznym organizáciám, ktoré pôsobia v Partizánskom, pričom je podľa svojich slov presvedčený, že takto bude pokračovať.
Obdobne argumentoval i Andrej Grolmus, ako i Erich Dvonč, ktorý napokon podal poslanecký návrh a ten poslanci schválili.
Za navýšenie platu hlasovala väčšina prítomných poslancov, jeden bol proti a jeden sa zdržal. Radovan Mik, ktorý bol proti, navrhoval v nadväznosti na situáciu krajiny aj po troch vlnách konsolidácie navýšenie platu o 50 percent.
Mestskí poslanci na svojom rokovaní zároveň schválili náhradu za nevyčerpanú dovolenku v rámci uplynulého volebného obdobia, ide o sumu viac ako 9000 eur. Božik avizoval, že tieto financie chce ponechať v mestskom rozpočte a presunie ich do fondu nižšieho platu primátora na podporu detí, mládeže, seniorov a občianskej spoločnosti.
Primátor rozdáva i celú odmenu za pôsobenie v Trenčianskom samosprávnom kraji. Božik sa vzdá i ďalších 30 percent čistého platu.