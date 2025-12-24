< sekcia Regióny
Partizánske pripravilo štedrovečernú večeru pre osamelých seniorov
Autor TASR
Partizánske 24. decembra (TASR) - Mesto Partizánske i v tomto roku pripravilo pre osamelo žijúcich seniorov na Štedrý deň spoločnú štedrovečernú večeru. Skôr narodení obyvatelia mesta sa na nej stretnú popoludní v priestoroch Klubu spoločenských organizácií.
Aktivitu v podobe spoločnej večere organizuje samospráva už od roku 2011, spomenul pre TASR primátor Jozef Božik. „Posledné dva alebo tri sme ju spájali aj s večerou v našej neziskovej organizácii Domov, ale opäť sme sa rozhodli, že sa bude konať individuálne,“ uviedol primátor.
Štedrá večera sa bude konať približne od 14.00 h v Klube spoločenských organizácií, so seniormi ju okrem zástupcov samosprávy strávia i s referentmi oddelenia sociálnych vecí na mestskom úrade. „Večeru priemerne navštívi do 20 ľudí. Ide o seniorov, ktorí už nikoho nemajú alebo seniori, ktorí nemajú s kým stráviť štedrú večeru, pretože majú komplikované rodinné vzťahy, prípadne majú veľmi ďaleko vzdialenú rodinu. Zostávajú tak v Partizánskom sami,“ priblížil Božik.
Na spoločnú večeru pravidelne podľa neho prichádzajú i skauti z Bošian, donesú betlehemské svetlo, zaspievajú dve, tri koledy. „Na Štedrý deň by nemal byť nikto úplne sám. Vianoce sú časom, keď máme k sebe bližšie, srdcia sú otvorenejšie a sila ľudskosti je o čosi väčšia, aj v medziľudských vzťahoch,“ dodal.
