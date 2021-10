Partizánske pripravuje projekt s partnerským mestom Valašské Meziříčí

Partizánske 30. októbra (TASR) - Samospráva Partizánskeho pripravuje spoločný projekt so svojím partnerským mestom Valašské Meziříčí. Moravské mesto plánuje v rámci projektu cezhraničnej spolupráce zakúpiť model Jupitera, ktorý by malo v budúcnosti využívať i Partizánske.



"Mesto Valašské Meziříčí má záujem v spolupráci s mestom Partizánske predložiť projekt, ktorého celkové náklady sú vo výške 20.000 eur. Vzhľadom na to, že Valašské Meziříčí má svoju hvezdáreň, chce získať finančné prostriedky na zakúpenie modelu Jupitera," uviedol primátor Partizánskeho Jozef Božik.



Súčasťou projektu podľa neho budú tri aktivity v Partizánskom, keď bude model Jupitera k dispozícii všetkým deťom a všetkým záujemcom, ktorí sa venujú astronómii. "Predpokladám, že v rámci budúcoročného česko-slovenského dňa, ktorý bude môcť byť zrealizovaný, ak bude pandémia na ústupe, všetky deti z partnerských miest si budú môcť s deťmi z Partizánskeho prezrieť tento model. Rovnako i pedagógovia a všetci občania, ktorí budú mať záujem," priblížil.



Nová cezhraničná spolupráca je jedným z mnohých projektov, ktoré Partizánske spolu s mestom Valašské Meziříčí spolu pripravujú, dodal Božik.