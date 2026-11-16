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Partizánske pripravuje rekonštrukciu okolia autobusovej stanice
Náklady pre prvú časť súťaže odhadlo mesto na 1.556.133,23 eura, pre druhú časť na 411.888,58 eura.
Autor TASR
Partizánske 16. novembra (TASR) - Mesto Partizánske pokračuje v príprave projektu úpravy okolia autobusovej stanice. Súčasťou investície je i realizácia záchytných parkovísk. Dodávateľa prác hľadá radnica cez verejnú súťaž, náklady na ich zabezpečenie odhadla na viac ako 1,9 milióna eur. Projekt chce financovať z fondov Európskej únie. Oznámenie zverejnila vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
„Predmetom zákazky je výstavba a modernizácia dopravnej infraštruktúry verejnej osobnej dopravy v nadväznosti na existujúcu autobusovú stanicu v Partizánskom, ktorá je prestupným bodom na mestskú aj regionálnu verejnú dopravu,“ načrtla radnica.
Priblížila, že hlavným cieľom je zlepšiť funkčnosť, bezpečnosť a environmentálnu udržateľnosť verejnej osobnej dopravy v meste prostredníctvom modernizácie dopravnej infraštruktúry autobusovej stanice a vybudovaním záchytného parkoviska.
Zákazku samospráva rozdelila na dve časti, prvá počíta s rekonštrukciou dopravnej infraštruktúry a vybudovaním záchytného parkoviska v priestore existujúcej autobusovej stanice, druhá rieši vybudovanie záchytného parkoviska v blízkosti stanice.
Súčasťou prác pre prvú časť je rekonštrukcia územia v areáli autobusovej stanice v tesnej blízkosti bývalých Závodov 29. augusta, okrem záchytného parkoviska s 33 miestami investícia počíta so stavebnými úpravami plôch, rekonštrukciou oporného múru, realizáciou nabíjacej infraštruktúry, osvetlenia, mobiliára či sadovými úpravami. Druhá časť zákazky rieši úpravu spevnenej asfaltovej plochy a plochy z cestných panelov. „Existujúce plochy v súčasnosti plnia funkciu parkovania, avšak svojím stavebno-technickým riešením a vybavením nezodpovedajú požadovanému štandardu záchytného parkoviska. Rozsah prác pozostáva z vybúrania existujúcich spevnených plôch s následnou výstavbou novej asfaltobetónovej komunikácie, 49 parkovacích stojísk z drenážnej dlažby, chodníka a zelene,“ doplnila samospráva.
Náklady pre prvú časť súťaže odhadlo mesto na 1.556.133,23 eura, pre druhú časť na 411.888,58 eura. Ako kritérium pre výber víťaza verejného obstarávania určilo najnižšiu ponúknutú cenu.
Investíciu chce samospráva financovať z nenávratného finančného príspevku z Programu Slovensko v rámci tzv. integrovaných územných investícií.
„Predmetom zákazky je výstavba a modernizácia dopravnej infraštruktúry verejnej osobnej dopravy v nadväznosti na existujúcu autobusovú stanicu v Partizánskom, ktorá je prestupným bodom na mestskú aj regionálnu verejnú dopravu,“ načrtla radnica.
Priblížila, že hlavným cieľom je zlepšiť funkčnosť, bezpečnosť a environmentálnu udržateľnosť verejnej osobnej dopravy v meste prostredníctvom modernizácie dopravnej infraštruktúry autobusovej stanice a vybudovaním záchytného parkoviska.
Zákazku samospráva rozdelila na dve časti, prvá počíta s rekonštrukciou dopravnej infraštruktúry a vybudovaním záchytného parkoviska v priestore existujúcej autobusovej stanice, druhá rieši vybudovanie záchytného parkoviska v blízkosti stanice.
Súčasťou prác pre prvú časť je rekonštrukcia územia v areáli autobusovej stanice v tesnej blízkosti bývalých Závodov 29. augusta, okrem záchytného parkoviska s 33 miestami investícia počíta so stavebnými úpravami plôch, rekonštrukciou oporného múru, realizáciou nabíjacej infraštruktúry, osvetlenia, mobiliára či sadovými úpravami. Druhá časť zákazky rieši úpravu spevnenej asfaltovej plochy a plochy z cestných panelov. „Existujúce plochy v súčasnosti plnia funkciu parkovania, avšak svojím stavebno-technickým riešením a vybavením nezodpovedajú požadovanému štandardu záchytného parkoviska. Rozsah prác pozostáva z vybúrania existujúcich spevnených plôch s následnou výstavbou novej asfaltobetónovej komunikácie, 49 parkovacích stojísk z drenážnej dlažby, chodníka a zelene,“ doplnila samospráva.
Náklady pre prvú časť súťaže odhadlo mesto na 1.556.133,23 eura, pre druhú časť na 411.888,58 eura. Ako kritérium pre výber víťaza verejného obstarávania určilo najnižšiu ponúknutú cenu.
Investíciu chce samospráva financovať z nenávratného finančného príspevku z Programu Slovensko v rámci tzv. integrovaných územných investícií.