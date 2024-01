Psy budú mať prístup do Parku J. A. Baťu v Partizánskom na vôdzke

Partizánske 4. januára (TASR) - Psičkári budú mať nakoniec prístup so svojimi psami do Parku J. A. Baťu v Partizánskom, a to na vôdzke. Úpravu príslušného všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktoré pôvodne počítalo s úplným zákazom, prijala samospráva po podnetoch od obyvateľov.



Pôvodné znenie miestnej normy schválili mestskí poslanci koncom júna 2023. Aktualizáciou mesto rozšírilo miesta, kde je voľný pohyb so psom zakázaný, ako aj kde je vstup so psom zakázaný. Vstup so psom samospráva zakázala aj do Parku Jana Antonína Baťu na Námestí SNP. "Tento zákaz mesto navrhlo najmä z dôvodu, že niektorí psičkári neupratujú po svojich psoch, pričom park sa nachádza v blízkosti škôl a deti ním nielen prechádzajú, ale ho aj využívajú v rámci vyučovania," pripomenula radnica.



Aktualizácia VZN podľa nej vyvolala nevôľu a kritiku medzi majiteľmi psov príslušnej mestskej časti. Na základe stretnutia obyvateľov i členov výboru mestskej časti Centrum - Baťovany mesto navrhlo úplný zákaz zrušiť a umožniť vstup so psom do parku na vôdzke. "Zároveň prisľúbilo, že do parku umiestni nádoby na psie exkrementy a pri vstupe inštaluje tabule o tom, ako sa majú ľudia správať," ozrejmila radnica.



Ak sa situácia po umiestnení nádob a tabúľ nezlepší a park bude plný exkrementov, mesto sa vráti k predošlému zákazu vstupu so psom do parku.