Majitelia nebudú môcť vodiť psy do Parku J. A. Baťu v Partizánskom

Partizánske 11. júla (TASR) - Majitelia nebudú môcť po novom vodiť svoje psy do Parku J. A. Baťu na Námestí SNP v Partizánskom i areálu Vodného hradu v Šimonovanoch. Aktualizáciou príslušného všeobecne záväzného nariadenia (VZN) samospráva definovala i verejné priestranstvá, kam budú môcť chodiť psy na vôdzke. Miestnu normu schválili mestskí poslanci na svojom poslednom rokovaní koncom júna.



Aktualizáciou VZN o niektorých podmienkach držania psov v meste Partizánske radnica reagovala na protest prokurátora, ktorý namietal jeho časť o voľnom pohybe psov. Podľa neho sa jeho pôvodné znenie javilo tak, že voľný pohyb psov je zakázaný v celom meste. Radnica protestu vyhovela a spracovala aktualizáciu, v ktorej taxatívne vymedzila priestranstvá, v ktorých musia byť psy na vôdzke a kde nemôžu chodiť.



Vstup so psom majú majitelia zakázaný i do areálov škôl, na detské ihriská, kúpalisko, cintoríny a trávnaté plochy okolo Pamätníka SNP.



Voľný pohyb psov po novom zakázala radnica najmä v parkoch, a to v Parku M. R. Štefánika na Hrnčírikovej ulici, Parku Eliáša Pravotického vo Veľkých Bieliciach, Parčíku Alexandra Dubčeka, na pešej zóne na Námestí SNP, v chránenom prírodnom areáli Bielické bahná, na Námestí Luhy, v Lesoparku Šípok a na spoločnom chodníku pre cyklistov a chodcov na pravej strane rieky Nitra. Vodiť psa tam môžu ľudia len s vôdzkou pripevnenou na obojku alebo prsnom postroji.



VZN upravuje i náležitosti o znečistenií verejného priestranstva psami.