Rekonštrukciu Červenej ulice v Partizánskom chcú ukončiť do konca roka

Partizánske 11. novembra (TASR) - Rekonštrukciu Červenej ulice v Partizánskom ukončí zhotoviteľ v prípade priaznivých klimatických podmienok a žiadnych komplikácií na stavbe do konca tohto roka. Do obnovy prvej realizovanej ulice v rámci výstavby kolónie v niekdajších Baťovanoch investuje samospráva viac ako 250.000 eur. Informovala o tom Martina Skaličanová z mestského úradu.



Rekonštrukcia je rozdelená do štyroch etáp. Stavebné práce zabezpečuje firma za čiastočnej dopravnej uzávery. V poslednej etape, keď komunikáciu reprofilizuje, bude ulica úplne uzatvorená.



"Existujúci asfaltový kryt aj betónový podklad sa odfrézuje, upraví sa spádovanie aj prípadné nerovnosti podkladu, podkladové vrstvy sa zhutnia a na takto pripravený podklad uložíme nový asfaltobetónový koberec v dvoch vrstvách," vysvetlil počas novembrového kontrolného dňa primátora na stavbách stavbyvedúci Juraj Bunda.



Obnovu ulice by mala firma dokončiť do 30. decembra. Práce sa však môžu predĺžiť pre nepriaznivé počasie, ale aj prípadné neočakávané skutočnosti na stavbe. "V akom stave je pôvodný podklad, zistíme až po odfrézovaní existujúceho asfaltu, následne budeme vedieť povedať, kedy budú práce dokončené," dodal stavbyvedúci.



Opravu Červenej ulice realizuje mesto zo zdrojov, ktoré získalo zo štátu na základe rozhodnutia vlády SR počas májového výjazdového rokovania v Handlovej. "Podľa vysúťažených podkladov zatiaľ cena rekonštrukcie vychádza na 254.000 eur, ale vzhľadom na to, že nevieme, ako budú existujúce podklady reagovať na technológiu, sa môže stať, že sa ešte bude upravovať. V každom prípade, ak by sme nemali mimorozpočtové zdroje, mesto by sa do tejto rekonštrukcie nikdy nepustilo," zdôraznil primátor Jozef Božik.



Celková plocha rekonštrukcie je 1924 štvorcových metrov, cesta bude ohraničená obrubníkom a betónovou prídlažbou v celkovej dĺžke 619 metrov. Dodávateľom prác je spoločnosť Strabag.