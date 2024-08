Partizánske rekonštruuje cestu na Ulici gen. Svobodu

Partizánske 12. augusta (TASR) - Samospráva Partizánskeho pristúpila od pondelka k rekonštrukcii posledného úseku na Ulici gen. Svobodu. Investícia za takmer 70.000 eur si vyžiada i obmedzenie dopravy. Informoval o tom primátor Jozef Božik.



Rekonštrukčné práce sa dotknú úseku cesty na Ulici Generála Svobodu s križovatkou na Družstevnú ulicu. Mesto zabezpečí obnovu krytu na komunikácii s plochou 1115,228 štvorcového metra (m2). "Súčasťou rekonštrukcie je aj rekonštrukcia spevnených plôch na odstavenie motorových vozidiel pred bankou s plochou 58,850 m2," ozrejmil Božik.



Keďže povrch pôvodného asfaltového chodníka pred bankou je podľa neho skoro na úrovni s podlahou banky, parkovacie miesta pred bankou budú vydláždené drenážnou betónovou dlažbou a pod nimi bude osadená drenážna rúra, ktorá sa napojí do uličnej vpuste. "Pred budovou banky sú osadené dve pôvodné uličné vpuste a na druhej strane cesty ďalšie dve uličné vpuste, ktoré sa vybúrajú a obnovia. Ďalšie tri nové vpuste budú osadené bližšie ku križovatke s Družstevnou ulicou," priblížil. Priechody pre chodcov na komunikácii budú osvetlené dopravnými gombíkmi.



Obnova ulice si vyžiada i dopravné obmedzenia. Od pondelka do 31. augusta musia vodiči počítať s úplnou uzáverou úseku od kruhovej križovatky po vjazd na parkovisko predajne počítačov, od 2. do 22. septembra s čiastočnou uzáverou komunikácie.



Práce zabezpečí spoločnosť Strabag, ktorá rekonštruovala aj predchádzajúce úseky. Samospráva jej zaplatí 69.623,75 eura.