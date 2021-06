Revitalizáciu vnútrobloku na Luhoch v Partizánskom dokončia v októbri

Partizánske 21. júna (TASR) - Mesto Partizánske začalo v týchto dňoch s realizáciou projektu revitalizácie vnútrobloku na sídlisku Luhy. Investičná akcia za viac ako 270 000 eur počíta s obnovou drevín, stavebnými úpravami komunikačnej siete, prvkami urbanistického dizajnu, ako aj výmenou vonkajšieho osvetlenia. Dokončiť by ju mali v októbri tohto roka, informoval primátor Jozef Božik.



„Projekt rieši práce na celkovej ploche viac ako 5000 štvorcových metrov. Jeho súčasťou je aj dodávka a montáž 35 lavičiek, 19 odpadkových košov, deviatich stojanov pre bicykle, ako aj rekonštrukcia verejného osvetlenia s desiatimi novými LED svietidlami a stožiarmi," uviedol Božik.



Dodávateľ podľa neho začal s búracími prácami vrchných asfaltových vrstiev chodníkov, tento týždeň pristúpi k búraniu podkladných vrstiev, ktoré ako recyklát použije i na nové chodníky.



Investíciu samospráva financuje z nenávratného finančného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu a vlastných zdrojov. Dodávateľom prác je spoločnosť Colas Slovakia so sídlom v Trnave, ktorá revitalizáciu zrealizuje za 272 338 eur. Práce by mala dokončiť do polovice októbra tohto roka.