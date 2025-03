Partizánske rozmiestnilo odpadové nádoby na plienky

Partizánske 19. marca (TASR) - Samospráva Partizánskeho umiestnila v mestských častiach s individuálnou bytovou výstavbou (IBV) odpadové nádoby na plienky. Službou sa snaží vyjsť v ústrety rodinám s malými deťmi či tým, ktorí sa starajú o chorých príbuzných. Zaviedla ju v nadväznosti na zníženie frekvencie vývozu komunálneho odpadu.



Partizánčan Ľubomír býva v blízkosti centra mesta, s rodinou sa stará o svoju príbuznú. Službu podľa svojich slov hodnotí pozitívne. "Zistil som, že ju mesto ponúka v iných mestských častiach, na moje vyžiadanie mi vyšiel mestský úrad v ústrety. Požiadali sme o nádobu, pretože máme v opatere starkú a susedia majú zase malé dieťa. Veľmi nám to uľahčí odkladať komunálny odpad tohto typu do špeciálnej nádoby. V tom prípade nám stačí, aby bol vývoz komunálneho odpadu len raz za dva týždne," priblížil v stredu.



K zníženiu vývozu komunálneho odpadu na raz za dva týždne v častiach s rodinnými domami pristúpilo mesto tento rok, sledovalo tým zvýšenie efektivity odpadového hospodárstva. "Domácnosti, ktoré sa starajú buď o starších spoluobčanov, blízkych, ktorí majú nejaký zdravotný problém, alebo o malé deti, však mali problém s tým, že nádoba na odpad sa naplní rýchlejšie než za dva týždne, lebo majú plienky," spomenul primátor Jozef Božik.



Z toho titulu samospráva podľa neho od minulého týždňa ponúkla pre nich novú službu v podobe odpadových nádob na plienky. Tie rozmiestnila v mestských častiach s IBV. Koše sú uzamykateľné, kľúče od nich dostanú obyvatelia na vyžiadanie na mestskom úrade.



Božik priblížil, že samospráva chce novými nádobami priniesť väčší komfort pre občanov, mesto sa totiž už pripravuje na to, aby v budúcom roku dokázalo zabezpečiť množstvový zber odpadu. "Sú to dôležité kroky k tomu, aby sme mali odpadové hospodárstvo čo najefektívnejšie a z hľadiska výpočtu ceny aj čo najspravodlivejšie," skonštatoval primátor. K tomu je podľa neho potrebných niekoľko krokov a jedným z nich bolo zníženie frekvencie vývozu odpadu pri rodinných domoch, ako i umiestnenie nádob na plienky pre tých, ktorí to potrebujú. "Som rád, že o službu je záujem. Hodnotenia sú pozitívne. Myslím si, že je to služba, ktorá patrí k 21. storočiu," dodal.



Nádoby s objemom 240 litrov bude radnica vyvážať raz za dva týždne, zber bude vyhodnocovať a v prípade potreby bude tento odpad zbierať aj raz za týždeň. Kľúč od nádob si na úrade zatiaľ prevzalo 20 domácností, ich počet podľa radnice ešte stúpne.