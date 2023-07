Partizánske rozmiestnilo po meste kontajnery na malý elektrický odpad

Partizánske 26. júla (TASR) - Obyvatelia Partizánskeho môžu po novom vyhodiť malé nepotrebné elektrické zariadenia i do špeciálnych kontajnerov. Prvých päť nádob rozmiestnila radnica vo vybraných lokalitách mesta, ich počet ešte zvýši. Informoval o tom primátor Jozef Božik.



"Kontajnery pribudli vo Veľkých Bieliciach, Štrkovci, Centre- Baťovanoch, na sídliskách Luhy I a Šípok. V najbližšom čase bude počet kontajnerov doplnený na 12," uviedol Božik.



Nádoby na elektroodpad pripravilo mesto v spolupráci s organizáciou zodpovednosti výrobcov Envidom. Do kontajnerov môžu obyvatelia vyhodiť malé kuchynské spotrebiče, elektrické a elektronické hračky, hudobné nástroje, IT zariadenia, spotrebiče na osobnú hygienu, mobilné telefóny, klávesnice z počítačov a iné zariadenia, ktoré sa zmestia do vhadzovacieho otvoru. Nepatria tam žiarovky, žiarivky, batérie, televízory a monitory. Radnica v tejto súvislosti pripomína, že elektroodpad môžu obyvatelia zaniesť i na zberný dvor.



Náklady na odvoz a recykláciu elektrodpadu, rovnako ako náklady na obstaranie nádob hradí organizácia.



"Aktivitou sa mesto snaží zvýšiť mieru triedenia, a tak zvýšiť ochranu životného prostredia," dodal Božik.