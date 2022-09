Partizánske rozšírilo územie so zákazom požívania alkoholu

Partizánske 19. septembra (TASR) - Územie so zákazom požívania alkoholických nápojov mesto Partizánske rozšírilo. Alkohol nebudú môcť obyvatelia či návštevníci mesta piť vo vymedzenom čase i v parčíku Alexandra Dubčeka. Zmenu odobrili mestskí poslanci na svojom poslednom rokovaní aktualizáciou príslušného všeobecne záväzného nariadenia (VZN).



Samospráva v zmysle VZN zakázala požívanie alkoholických nápojov denne od 7.00 h do 5.00 h nasledujúceho dňa na detských ihriskách, v parkoch mesta a v chránenom prírodnom areáli Bielické bahná v katastri Veľkých Bielic.



Problematikou pitia alkoholu na verejnosti sa chce zaoberať samospráva i v ďalšej lokalite mesta, a to na sídlisku Luhy II pri Ulite.



Pôvodnú miestnu normu schválilo mesto ešte v roku 2015, sleduje ním utváranie a ochranu zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľov mesta. Kontrolu nad dodržiavaním VZN vykonáva mestská polícia.