Partizánske sa i tento rok zapojí do kampane Do práce na bicykli

Partizánske 27. mája (TASR) - Mesto Partizánske sa i tento rok zapojí do celoslovenskej kampane Do práce na bicykli. Tímy sa na dochádzanie do zamestnania prostredníctvom nemotorových prostriedkov môžu registrovať do 7. júna. Informovalo o tom radnica na internetovej stránke mesta.



"Na základe registrácie nášho mesta je možné registrovať dvoj- až štvorčlenné tímy, ktoré vytvoria zamestnanci firiem, inštitúcií a organizácií. Tie budú počas mesiaca jún dochádzať do zamestnania a budú si o tom viesť evidenciu na internetovej stránke www.dopracenabicykli.eu v zmysle štatútu súťaže," uviedla radnica.



Do práce na bicykli je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách a dopomôcť k tomu, aby samosprávy na Slovensku vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste a motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli. Súťažná časť kampane potrvá od 1. do 30. júna.