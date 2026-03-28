Partizánske sa uchádza o dotáciu na prístavbu zimného štadiónu
Ide o projekt v rámci Fondu na podporu športu.
Autor TASR
Partizánske 28. marca (TASR) - Mesto Partizánske sa opätovne uchádza o dotáciu z Fondu na podporu športu na prístavbu zimného štadióna. S prvou žiadosťou bolo neúspešné. Podanie žiadosti odobrili mestskí poslanci na svojom poslednom rokovaní.
„Ide o projekt v rámci Fondu na podporu športu, kde chceme získať zdroje na rekonštrukciu, modernizáciu a výstavbu nových priestorov zázemia pri zimnom štadióne, predovšetkým pre Hokejový klub Iskra Partizánske, ale i pre občanov z hľadiska amatérskej hokejovej ligy a podobne,“ uviedol primátor Jozef Božik.
Samospráva podľa neho môže získať zdroje vo výške viac ako 860.000 eur, sú tam však i ďalšie peniaze, ktoré musí investovať samospráva ako spolufinancovanie a potom i na tzv. neoprávnené výdavky, ktoré Fond na podporu športu nerieši. Ide celkovo o približne 450.000 eur.
„Schválením uznesenia sme splnili dôležité formálne kritériá na to, aby sme mohli žiadosť odovzdať na Fonde na podporu športu a čakali na rozhodnutie komisie, ktorá ju bude vyhodnocovať. Potom to prechádza ešte správnou radou,“ priblížil Božik.
Božik pred časom priblížil, že existujúci šatňový trakt je zdevastovaný, ide o budovy, ktoré tam stoja od 70. a 80. rokov 20. storočia a sú energeticky náročné.
Samotný objekt navrhovanej prístavby pozostáva z dvoch výškovo segregovaných častí, a to jednopodlažnej prízemnej časti a hlavnej lode - dvojpodlažnej časti na obdĺžnikovom pôdoryse. Obe sú s plochou strechou. V prízemnej časti mesto navrhlo vstupnú halu s brusiarňou a so zázemím pre trénerov, s technickou miestnosťou, so skladom výstroja a s klubovňou so školiacou miestnosťou. V hlavnej lodi sa bude nachádzať šesť šatní s prislúchajúcim sociálnym zázemím, druhé nadzemné podlažie bude tvoriť posilňovňa. Jednotlivé šatne sú dimenzované pre 20 hráčov.
