Partizánske má ďalšieho partnera, české mesto Otrokovice

Partizánske 19. mája (TASR) - Samospráva Partizánskeho osadila na stenu pred rokovacou miestnosťou na mestskom úrade erb ďalšieho partnerského mesta Otrokovíc. Druhé najväčšie sídlo Zlínskeho kraja je v poradí ôsmym partnerom Partizánskeho a štvrtým z Českej republiky.



"S Otrokovicami sme neformálne spolupracovali už od roku 2015, keď som inicioval vznik Česko-slovenskej Baťovej spoločnosti. V minulom roku nás mesto požiadalo, či by sme nešli i do vzájomnej formálnej bilaterálnej spolupráce, keďže sa mu páčia projekty ako česko-slovenský deň, ktoré robíme s mestami Valašské Meziříčí, Benešov, Náchod," spomenul primátor Jozef Božik.



Otrokovice a Partizánske majú podľa neho "spoločnú DNA", ktorá je spojená predovšetkým s osobnosťou Jána Antonína Baťu. "Otrokovice síce boli obcou, najväčší rozmach dosiahli práve za jeho pôsobenia, keď sa tam rozhodli preniesť zo Zlína časť výroby a budovať mestskú časť Baťov. Dosah na to mal i Tomáš Baťa," priblížil.



Český partner odhalil pred časom sochu Jána Antonína Baťu, v tento deň podpísali samosprávy i dohodu o partnerstve a spolupráci. Erby partnerských miest osadzuje samospráva na stenu vždy v tom roku, keď podpíše zmluvu. "Erby tak symbolizujú pre všetkých návštevníkov úradu to, že Partizánske je akceptované nielen doma, ale i v zahraničí," skonštatoval Božik.