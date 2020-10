Partizánske uvažuje o plošnom zákaze hazardu na územ

Partizánske 7. októbra (TASR) – Samospráva Partizánskeho uvažuje o plošnom zákaze hazardu na území mesta. Témou by sa mala zaoberať mestská rada. Primátor Jozef Božik upozornil, že samosprávy by mali v tejto veci postupovať koordinovane.



„Zatiaľ sa o plošnom zákaze hazardu diskutuje len medzi poslancami, nakoľko musíme hľadať i riešenie výpadku dane v mestskom rozpočte vo výške 160 000 eur, o ktoré by sme pre zákaz prišli," povedal pre TASR Božik.



Mestské zastupiteľstvo o zákaze podľa neho zatiaľ rokovať nebude, témou sa bude najskôr zaoberať mestská rada na jednom zo svojich najbližších stretnutí.



„Problematiku zákazu hazardu by mali samosprávy riešiť spoločne. Pokiaľ by sa zrušil hazard v jednom meste, hráči budú chodiť do iného. Na Slovensku je 141 miest, aby to malo zmysel, mali by v tomto postupovať koordinovane," upozornil Božik.



Tému plánuje partizánsky primátor ako člen prezídia otvoriť aj na stredajšom rokovaní Únie miest Slovenska.



Novelu zákona o hazardných hrách, na základe ktorej budú môcť mestské zastupiteľstvá prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia zakázať hazardné hry na území mesta bez predloženia petície, schválila Národná rada SR uplynulý týždeň. Nová legislatíva, ktorá má byť účinná od 1. novembra 2020, zároveň zakazuje umiestňovanie herní na vodorovnú vzdialenosť menej ako 500 metrov od školy, školského zariadenia, zariadenia sociálnych služieb, zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí a ubytovne mládeže, ak to stanoví obec VZN.