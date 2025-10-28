< sekcia Regióny
Partizánske si plánuje v budúcom roku zobrať úver vo výške 5 miliónov
Mesto plánuje v budúcom roku hospodáriť s mierne prebytkovým rozpočtom. Svoje celkové príjmy odhadlo na 35.238.990,03 eura, celkové výdavky naplánovalo na 35.232.917,31 eura.
Autor TASR
Partizánske 28. októbra (TASR) - Samospráva Partizánskeho si na financovanie investícií a spoluúčasť na projektoch z fondov na roky 2026 až 2028 plánuje v budúcom roku zobrať úver vo výške päť miliónov eur, investície chce financovať i z rezervného fondu, ktorý využije i na bežné výdavky. Počíta s tým návrh rozpočtu na budúci rok, ktorý na svojom rokovaní v utorok schválili mestskí poslanci.
Mesto plánuje v budúcom roku hospodáriť s mierne prebytkovým rozpočtom. Svoje celkové príjmy odhadlo na 35.238.990,03 eura, celkové výdavky naplánovalo na 35.232.917,31 eura.
Úverový rámec na financovanie investícií na nasledujúce tri roky odobrili mestskí poslanci ešte pred samotným schvaľovaním rozpočtu, zdroje plánuje mesto čerpať v druhej polovici budúceho roka. „Konsolidácia vyvolala veľký tlak na financovanie samospráv a tie musia mať úverovými rámcami definované zdroje jednak na investície, ale potom aj na spolufinancovanie projektov z Európskej únie alebo inými fondami v rámci SR,“ zdôvodnil primátor Jozef Božik.
Partizánske podľa neho schválilo úverový rámec, kde si zadefinovalo kľúčové priority, ktoré chce realizovať. Božik spresnil, že ide o rekonštrukciu Moyzesovej ulice za 1,8 milióna eur, domu smútku v Šimonovanoch za 500.000 eur, ďalších 600.000 eur je viazaných na rekonštrukciu spevnených plôch v blízkosti slobodárne, k jednotlivým športoviskám a škvarovému parkovisku pri kúpalisku, 800.000 eur na dva roky pre lokálne investičné rozpočty a 400.000 eur na spolufinancovanie vonkajšieho zázemia pri zimnom štadióne. „Ďalšími prioritami sú dokončenie zateplenia pavilónu základnej školy na Šípku, mesto ide aj do ďalších projektov v rámci integrovaných územných investícií, ako je rekonštrukcia knižnice s mestským múzeom či priestoru okolo autobusovej stanice,“ doplnil.
Celková úverová zadlženosť mesta by mala podľa Božika stúpnuť na približne 31 percent, čo je pod pomyselnou hranicou 35 percent, ktoré sú znakom finančného zdravia mesta.
Prijatie úverových zdrojov označil Tomáš Merašický z klubu pravicových strán za nevyhnutné, ak chce radnica zabezpečiť rozvoj mesta, argumentoval pritom finančnou situáciou samospráv. Erich Dvonč z klubu Smer-SD a Hlas-SD podotkol, že úver je vážnym rozhodnutím, k jeho prijatiu však samosprávu donútili okolnosti. Obdobne sa vyjadril za klub nezávislých i Andrej Grolmus.
„Celý úverový rámec je definovaný na roky 2026 až 2028, ale kľúčové investície by sa mali splniť v roku 2026 a 2027,“ dodal Božik.
Radnica chce v roku 2026 využiť aj rezervný fond v objeme 927.106 eur, väčšiu časť - 525.000 eur plánuje použiť na bežné výdavky, na kapitálové výdavky dá 402.106 eur. Pre neziskovú organizáciu Domov poskytne samospráva finančnú výpomoc vo výške 190.000 eur. Mesto nepristúpi k zvýšeniu miestnych daní pre budúci rok, dodal primátor.
