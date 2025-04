SOŠ v Partizánskom využíva umelú inteligenciu vo vyučovacom procese

Partizánske 10. apríla (TASR) - Stredná odborná škola (SOŠ) Jána Antonína Baťu už dlhšie využíva pri vyučovacom procese umelú inteligenciu (AI), jej používanie chce ešte rozšíriť. Téme AI bol vo štvrtok venovaný i tretí ročník vedeckej konferencie, žiakom zo základných i stredných škôl z hornej Nitry ju predstavili študenti, akademici, nádejný podnikateľ z bratislavskej školy i influencer.



„Naša škola umelú inteligenciu využíva jednak pri príprave rôznych vecí na vyučovanie. Okrem toho, že učíme učiteľov, ako s ňou pracovať, učíme i žiakov, ako tento nástroj využívať v ich prospech,“ povedala riaditeľka SOŠ J. A. Baťu Katarína Hartmannová.



Využitie AI chce škola podľa nej ešte rozšíriť. „Náš školský vzdelávací program už obsahuje využitie AI, dokonca škola zakúpila množstvo programov pre učiteľov, aby si to mohli vyskúšať aj v pohodlí domova, nielen v škole. Robíme aj aktualizačné vzdelávanie práve na používanie tohto nástroja,“ konkretizovala.



AI na dennej báze využíva pri svojej práci aj influencer Tomáš Kromka. „Umelá inteligencia je veľmi dobrý nástroj na vytváranie kreatívy. Ak mám nejakú tému a chcem ju spracovať, spolupracujem s AI, aby som tému rozvinul do rôznych variantov. Niekedy mi napadnú aj iné možnosti, ako som predpokladal na začiatku. Je to veľmi dobrý spolupracovník a partner,“ ozrejmil Kromka.



Umelá inteligencia podľa neho už nie je budúcnosťou, ale prítomnosťou. „Treba ju však vnímať aj cez kritické myslenie. Nie všetko je treba hneď spracovať, je potrebné si to overiť,“ podotkol. Kreativitu podľa Kromku AI neničí, naopak rozširuje jej možnosti. „Nie je to o tom, že AI vytvorí celý obsah, ten vytvárate vy. Aj tak to upravujete, striháte, dotvárate,“ dodal.



Vedeckú konferenciu škola cielila na žiakov základných škôl i stredných škôl. „Žiakom mala priniesť informáciu, že sa AI nemusia báť, že ide o vynikajúci nástroj, ktorý môže zmeniť ich život k lepšiemu. Samozrejme, s ohľadom na etickú otázku, kam až s ňou môžu zájsť. Mala im priblížiť aj to, že svet technológií s AI je tu už veľmi dlho a nevieme a nemôžeme sa ho vzdať,“ dodala riaditeľka.