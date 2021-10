Partizánske spustilo petíciu za záchranu miestnej nemocnice

Partizánske 4. októbra (TASR) - Mesto Partizánske v pondelok spustilo petíciu za zachovanie všeobecného charakteru miestnej nemocnice. Reaguje ňou na pripravovanú reformu zdravotníctva. Tvrdí, že zo zdravotníckeho zariadenia by sa mala stať nemocnica komunitného typu. K podpisovej akcii sa pridali aj samosprávy okolitých i vzdialenejších obcí.



"Z tých 600 pacientov, ktorých hospitalizujeme mesačne, je viac ako polovica akútnych. Od pôrodnice s gynekológiou, cez interné oddelenie aj chirurgiu. Gro operácií robíme v jednodňovej starostlivosti, ale hospitalizácie aj závažných stavov na chirurgii pokračujú," načrtol riaditeľ nemocnice Gabriel Krbúšik.



Partizánska nemocnica podľa neho spolupracuje v prípade neodkladných výkonov s topoľčianskou, akútnu starostlivosť vo veľkom rozsahu odvádza zase neurológia, zdravotnícke zariadenie tiež zabezpečuje intenzívnu starostlivosť a ambulantnú pohotovostnú službu. Krbúšik priznal, že nemocnica má menej operačných výkonov, čo je spôsobené špecializáciou, rovnako sa stretáva s personálnymi problémami. "V prípade, že by sa to zatriaslo, neviem si celkom predstaviť, ako by to ďalej fungovalo. Na druhú stranu mi je jasné, že niečo treba v slovenskom zdravotníctve robiť. Treba ho prekoncipovať, zefektívniť, skvalitniť. Len mám pocit, že do toho ideme trochu ´hr´ a nezačali sme od základnej starostlivosti," tvrdí riaditeľ nemocnice.



Samospráva i nemocnica tvrdia, že reforma zníži dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre pacientov. Primátor Jozef Božik upozorňuje, že oficiálne i neoficiálne informácie hovoria, že by sa partizánska nemocnica mala stať komunitnou, čo podľa neho neznamená jej zánik, ale výrazné oklieštenie oddelení. "Politici nemôžu od zeleného stola, bez komunikácie s primátormi, odborníkmi, akí sú na vyšších územných celkoch, pripravovať takéto rozhodnutia," zdôraznil Božik.



Nemocnicu v Partizánskom má v nájme od mesta Svet zdravia. Jej spádová oblasť predstavuje 70.000 obyvateľov. Petičnú akciu chce mesto smerovať na rezort zdravotníctva, zber podpisov po mesiaci vyhodnotí.



Reformu zdravotníctva schválila vláda 29. septembra. Nemocnice sa majú rozdeliť na viacero úrovní. Zoznam nemocníc podľa úrovní však zatiaľ známy nie je. Optimalizácia siete nemocníc je súčasťou rozsiahlejšieho balíka reforiem, ktoré budú hneď po jej prijatí nasledovať. Sú na ňu naviazané historicky najväčšie investičné prostriedky vo výške jednej miliardy eur. Prvé reálne zmeny v praxi sa začnú realizovať v roku 2024.



Ministerstvo zdravotníctva poukázalo, že reforma je časovo nastavená postupne, pričom prepočty sa robia aj vzhľadom na geografické rozloženie Slovenska. Vysvetlilo, že reforma na úvod nastavuje základné rámce, k dosiahnutiu finálneho výsledku je nastavené niekoľkoročné prechodné obdobie. Zároveň deklarovalo, že nemocnice rušiť nebude.