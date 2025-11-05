< sekcia Regióny
Partizánske: Starostlivosť o zeleň v meste prejde na nové oddelenie
Samospráva sa rozhodla, že starostlivosť o zeleň bude zabezpečovať vlastnými kapacitami.
Autor TASR
Partizánske 5. novembra (TASR) - Starostlivosť o zeleň v Partizánskom bude namiesto Technických služieb mesta (TSM) zabezpečovať mesto. Vytvorí na to nové oddelenie na mestskom úrade (MsÚ). Zmenu schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní koncom októbra.
TSM schválila samospráva v tomto roku na činnosť strediska záhradníckych služieb dotáciu vo výške 413.000 eur. V septembri mestská spoločnosť požiadala o jej navýšenie o 40.000 eur, dôvodom bolo zvýšenie cien podľa cenníka, ktoré nepokrýva celé účtované tržby za poskytované služby. „Ide o opakujúcu sa situáciu, podľa TSM tržby nepokrývajú náklady, pretože spoločnosť zo sumy finančného príspevku odvádza daň z pridanej hodnoty (DPH),“ podotkla samospráva v dôvodovej správe k materiálu.
Z tohto dôvodu sa podľa nej mestská rada opakovane zaoberala, ako optimalizovať zabezpečovanie týchto činností. Na začiatku roka preto právnická kancelária vypracovala analýzu, ako reštrukturalizovať činnosti TSM a zabezpečiť optimalizáciu vo viacerých aspektoch.
Samospráva sa rozhodla, že starostlivosť o zeleň bude zabezpečovať vlastnými kapacitami. „Bude to oddelenie MsÚ, zamestnanci budú, samozrejme, robiť v teréne, takisto aj vedúci oddelenia bude zamestnanec v teréne. Čo na tom ušetríme, je 77.000 eur v rámci DPH, ktoré sme dávali TSM a oni z toho ešte odvádzali DPH,“ ozrejmil primátor Jozef Božik.
Financie mesto podľa neho použije na nákup techniky a lepšie odmeňovanie zamestnancov, ktorí tam pracujú. „Musia si však lepšie plniť povinnosti, než tomu bolo doteraz. Kritika, pokiaľ išlo o zeleň, bola každý rok,“ podotkol s tým, že mesto chce týchto zamestnancov plne využiť s tým, že TSM sa nebudú tváriť ako samostatná organizácia a každý jeden človek bude pod kontrolou mesta každý deň tak, aby osemhodinový pracovný čas maximálne využilo na tvorbu a ochranu životného prostredia.
Primátor priblížil, že radnica ponúkne prácu na oddelení MsÚ zamestnancom TSM, ale osloví i nových. „Predpokladám, že oddelenie by malo mať 12 pracovníkov,“ doplnil.
Zamestnanci budú ako doposiaľ zabezpečovať na území mesta kosenie, čistenie priestranstiev, záhradnícke práce či opiľovanie zelene, pokiaľ bude zlé počasie, tak i iné komunálne činnosti. Zároveň i čistenie kanalizačných vpustí a odvodňovacích kanálov. Súčasťou náplne ich práce bude i zimná údržba v prípade chodníkov či údržba mobiliáru. „Aby tá miera efektivity vynakladania finančných prostriedkov bola čo najväčšia. Konsolidácia nám ukázala, že ak konsoliduje štát, musí aj samospráva. My vďaka tomuto rozhodnutiu získame 77.000 eur na kvalitnejšiu zeleň a kvalitnejšiu techniku,“ zdôvodnil primátor.
Prípadné odobratie ďalších služieb mestskej spoločnosti je podľa neho predmetom diskusie. „Pokiaľ ide o mieru efektivity, bavíme sa ešte o verejnom osvetlení,“ dodal.
