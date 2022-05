Ukončenie 2. svetovej vojny si v Partizánskom pripomenuli so študentmi

Partizánske 6. mája (TASR) - Výročie ukončenia druhej svetovej vojny, ktoré pripadá na 8. mája, si v piatok na Námestí SNP v Partizánskom pripomenula verejnosť spolu so študentmi miestnych stredných škôl. Školáci pred oslavami videli i film s tematikou druhej svetovej vojny.



"Najväčší konflikt v dejinách Zeme je veľmi dôležité pripomínať si aj v dnešnej dobe, keďže vidíme, aká je situácia. Veľa ľudí je v dôsledku rôznych informácií zmätených a nevedia to dobre posúdiť," povedal jeden z hlavných rečníkov a gymnazista Matej Šimčík.



Druhá svetová vojna, do ktorej sa zapojil v podstate celý svet, je podľa neho v dnešnej dobe veľmi nepredstaviteľná. "Dnes máme úplne všetko, dom, teplo, vodu, oblečenie, vzdelanie. Žijeme v slobodnej krajine, čo nie je samozrejmosťou a mali by sme si to vážiť," doplnil študent.



Primátor Jozef Božik vyzdvihol, že v príhovoroch študentov zaznel ich osobný postoj, čo by pre nich znamenala vojna a ako ju vnímajú. "Vidím, že mladí ľudia sa zaoberajú históriou, vnímajú ju a vnímajú všetky negatívne udalosti, ku ktorým sa treba vracať a pripomínať si ich," podotkol Božik.



Verejnosť položila veniec k Pomníku padlým, ktorý je podľa neho venovaný všetkým, ktorí položili svoj život za slobodu. "Nikto nemôže z pamäti a histórie vymazať, že nás oslobodila Červená armáda, konkrétne Partizánske oslobodila rumunská armáda, ale tu v blízkosti Baťovian operovali aj vojská ukrajinského frontu. Ak niekto dnes spochybňuje tieto informácie preto, že značná časť ľudí sa snaží pomáhať Ukrajincom, je to veľmi zlé, lebo dejinné udalosti by nás nemali rozdeľovať, ale spájať," dodal primátor.



Filmy s tematikou druhej svetovej vojny premietajú mladým v meste každoročne od roku 2015. Predchádzajúce dva roky sa premietanie pre pandémiu neuskutočnilo.