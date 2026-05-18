Partizánske upravilo priestory Správy majetku mesta
Slúžia ako zázemie pre oddelenie údržby verejných priestranstiev na mestskom úrade.
Autor TASR
Partizánske 18. mája (TASR) - Mesto Partizánske zabezpečilo rekonštrukciu priestorov Správy majetku mesta (SMM). Slúžia ako zázemie pre oddelenie údržby verejných priestranstiev na mestskom úrade. Jeho zamestnanci už môžu využívať i novú techniku. Informoval o tom primátor Jozef Božik.
„Investícia do priestorov predstavovala 26.000 eur, hodnota investície do prístrojového vybavenia, teda kosačiek, traktora či vyžínačov, bola viac ako 150.000 eur,“ vyčíslil Božik.
Skonštatoval, že nová technika je oveľa efektívnejšia, čo zhodnotili i zamestnanci mestského oddelenia, ktorí predtým pracovali pre Technické služby mesta (TSM). „Verím, že tak, ako sme úspešne začali so starostlivosťou o verejné priestranstvá a verejnú zeleň, v tomto trende budeme aj pokračovať,“ doplnil.
Oddelenie údržby verejných priestranstiev zriadila samospráva na mestskom úrade od 1. februára. Prevzalo časť zamestnancov strediska Záhrada TSM, ktoré tieto práce doposiaľ zabezpečovalo z dotácie od mesta.
