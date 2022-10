Partizánske uzatvorí ďalšiu bytovku na Nábrežnej ulici ku koncu roka

Partizánske 25. októbra (TASR) - Mesto Partizánske uzatvorí bytový dom na Nábrežnej ulici 205 ku koncu tohto roka. O uzatvorení bytovky a následnej asanácii rozhodlo už skôr, posun termínu si vyžiadalo riešenie bytovej náhrady pre jednu z rodín. Uzniesli sa na tom mestskí poslanci na svojom rokovaní v utorok.



Návrh neziskovej organizácie Správa majetku mesta (SMM) na uzatvorenie ďalšej z bytoviek na Nábrežnej ulici k 30. júnu tohto roka odobrilo mestské zastupiteľstvo ešte vlani, pripomenula samospráva v dôvodovej správe.



Komisia pre sociálnu a bytovú politiku a pre ochranu verejného poriadku navrhla posunúť termín uzatvorenia do konca augusta tohto roka, a to pre nedoriešenie bytovej otázky dvoch rodín. Uznesenie nakoniec mestské zastupiteľstvo neprijalo, preto SMM opätovne požiadala o posun termínu k 31. decembru tohto roka.



Nezisková organizácia to odôvodnila vyriešením náhrady bývania jednej šesťčlennej rodiny, ktorá má v bytovom dome uzatvorenú zmluvu na dobu neurčitú. V zmysle Občianskeho zákonníka má nájomca nárok na náhradný byt o veľkosti obytnej plochy, s vybavením, umiestnením a výškou nájomného primeraný bytu, ktorý má vypratať, a to s prihliadnutím na jeho životné a pracovné potreby.



Dom s 18 bytovými jednotkami v správe SMM je obývaný od roku 1961. Niektoré z bytov už organizácia vlani uzatvorila a ďalej ich neprenajímala.



K uzatvoreniu bytového domu pristúpi samospráva pre jeho nevyhovujúci technický stav. Ako vyplynulo z posúdenia objektu, ktoré zabezpečila súkromná firma, dom je mimoriadne energeticky náročný, v nevyhovujúcom stave je i strešná konštrukcia, okná, dvere, ako i pivničné priestory. Pre bývanie sú nevhodné i sociálno-hygienické priestory. Komplexná rekonštrukcia domu by bola finančne náročnejšia, ako demontáž a postavenie nového domu, zdôvodnila pred časom SMM.



Mesto dávnejšie obdobne postupovalo i pri ďalších objektoch na Nábrežnej ulici. Už v minulosti uzatvorilo a následne zbúralo i bytové domy číslo 206 a 207, číslo 205 pravdepodobne tiež čaká asanácia.