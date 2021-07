V Partizánskom spustia službu bezplatného zberu elektrospotrebičov

Partizánske 7. júla (TASR) - Obyvatelia Partizánskeho budú môcť využívať službu bezplatného zberu starých elektrospotrebičov bielej techniky. Odvoz nepotrebnej práčky, chladničky či mikrovlnnej rúry priamo z domácností zabezpečí Envidom - Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu na základe online objednávky. Informovala o tom v stredu Jana Nahálková zo združenia Envidom.



"Obyvatelia môžu elektroodpad zadarmo odovzdať do zberných dvorov, do predajní či v rámci zberov, ktoré organizujú samosprávy, prepravu spotrebiča na zberné miesto si však musia zabezpečiť svojpomocne," pripomenula Nahálková. Predajne tiež podľa nej ponúkajú možnosť pri kúpe nového výrobku využiť službu jeho dovozu spolu s odvozom starého. "To už však nemusí byť zadarmo, keďže predajca do poplatku zahŕňa väčšinou aj ďalšie služby, napríklad vynesenie nového spotrebiča do bytu, jeho inštaláciu či likvidáciu obalov z neho," ozrejmila.



Po novom budú môcť Partizánčania využiť službu bezplatného odvozu elektroodpadu priamo z domácností. Partizánske sa tak pridáva k ďalším desiatim mestám, v ktorých táto služba funguje. Prvý zber sa tam uskutoční 17. júla. Objednať si ho budú môcť cez internetovú stránku zberelektrodpadu.sk. "Služba je zameraná najmä na veľké a ťažké spotrebiče zo skupiny tzv. bielej techniky. Ak do zberu nahlásia aspoň jeden takýto väčší spotrebič, môžu odovzdať aj iné menšie. Zber televízorov a monitorov združenie zatiaľ nezabezpečuje," priblížila Nahálková.



Zber zabezpečuje združenie vo všetkých krajských a troch okresných mestách. Vlani si službu objednalo 3989 domácností. V rámci nej združenie vyzbieralo 1129 kusov chladničiek a mrazničiek, 2035 kusov ďalších veľkých spotrebičov a 4204 kusov ostatných menších spotrebičov. "Dovedna 152 ton elektroodpadu sa tak mohlo odviezť k slovenským spracovateľom, ktorí z neho najskôr odstránili a ekologicky zlikvidovali škodlivé látky. Následne z neho získali rôzne druhotné suroviny, akými sú železo, meď, hliník a iné kovy či plasty alebo sklo, z ktorých sa budú môcť vyrobiť rôzne iné výrobky," dodala Nahálková.