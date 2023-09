V Partizánskom začali s jesenným upratovaním

Partizánske 19. septembra (TASR) - Obyvatelia Partizánskeho sa môžu od tohto týždňa zbaviť veľkoobjemového odpadu. Jesenný zber zabezpečí mesto postupne podľa harmonogramu na jednotlivých sídliskách i v mestských častiach. Informoval o tom primátor Jozef Božik.



Samospráva zabezpečí zber veľkoobjemového odpadu z rodinných domov vo Veľkých Bieliciach, Malých Bieliciach, Návojoviec, Šimonovian a častí Centrum-Baťovany, Štrkovec a Šípok od utorka do 11. októbra vo vybraných termínoch systémom od domu k domu. Na jednotlivých sídliskách pri bytových domoch postupne od pondelka (18.9.) do piatku (22.9.) pristaví veľkoobjemové kontajnery.



"Objemný odpad je taký, ktorého rozmer je väčší ako bežná zberná nádoba na komunálny odpad. Patrí do neho starý nábytok, koberce, podlahoviny, matrace, dvere, drevené okenné rámy bez skla a podobne," pripomenula samospráva.



Odpad musia obyvatelia podľa nej vyložiť večer pred dňom zberu alebo ráno do 6.00 h v deň zberu pred dom tak, aby bol k nemu prístup priamo z ulice, ale aby neznemožňoval pohyb chodcov alebo neobmedzoval dopravu.



"Vozidlá, ktoré budú zbierať veľkoobjemový odpad od rodinných domov, budú vybavené kamerou pre zdokumentovanie priebehu zberu a možnosť spätnej kontroly. Zároveň bude zber monitorovať mestská polícia. Príslušníci MsP budú kontrolovať zber i na sídliskách," ozrejmila radnica.



Zber odpadu bude podľa nej riadený tak, aby umožnil ďalšiu recykláciu a znížil množstvo odpadu, ktoré končí na skládke. "Snažíme sa tak chrániť životné prostredie a mať náklady na zber pod kontrolou," dodala.



Mesto zároveň v spolupráci s Ekocharitou Slovensko Slovensku pripravilo i mobilný zber šatstva a textilu, odovzdať ho budú môcť obyvatelia vo vopred stanovených lokalitách do označeného vozidla v sobotu (23.9.).