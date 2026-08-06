Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 6. august 2026Meniny má Jozefína
< sekcia Regióny

V Parku M. R. Štefánika v Partizánskom pribudol tzv. Melody park

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Melody park sa nachádza v blízkosti detského ihriska, medzi workoutovým a petangovým ihriskom.

Autor TASR
Partizánske 6. augusta (TASR) - Samospráva Partizánskeho zrealizovala v centre mesta tzv. Melody park. Xylofón a ďalšie prvky nájdu obyvatelia a návštevníci v Parku M. R. Štefánika na Hrnčírikovej ulici. Informoval o tom primátor Jozef Božik.

Spresnil, že Melody park sa nachádza v blízkosti detského ihriska, medzi workoutovým a petangovým ihriskom. „Ide o investíciu, ktorej hodnota prevyšuje 8000 eur a tvorená je xylofónom s melodickými rúrkami, ktoré sú na dvoch miestach. Potom je tu ešte časť s ďalšími prvkami, ktoré sa dajú použiť na to, aby tu deti alebo dospelí strávili príjemné chvíle,“ priblížil.
.

Neprehliadnite

TEPLOTNÝ REKORD NA SLOVENSKU: Padol v Kamenici nad Hronom

Filip Kuffa tvrdí, že eurokomisia mu dala za pravdu pri zonácii

Pri horúčavách myslite aj na zvieratá. Viete, kedy potrebujú pomoc?

ŠTIBRAVÁ: Štvrté miesto v silnej svetovej konkurencii je výborné