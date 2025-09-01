< sekcia Regióny
Partizánske v súvislosti s tragickou udalosťou upravilo program osláv
Samospráva Partizánskeho v súvislosti s víkendovou vraždou tehotnej ženy a zranením jej priateľa zrušila väčšiu časť programu Narodeninového mesta.
Autor TASR
Partizánske 1. septembra (TASR) - Samospráva Partizánskeho v súvislosti s víkendovou vraždou tehotnej ženy a zranením jej priateľa zrušila väčšiu časť programu Narodeninového mesta, ktoré sa bude konať od piatka (5. 9.) do nedele (7. 9.). Informoval o tom v pondelok primátor Jozef Božik.
Tragická udalosť z víkendu je podľa primátora niečo, s čím sa vo svojej novodobej histórii mesto ešte nestretlo. „Od prvej chvíle, keď som sa dozvedel o tomto čine, mi hneď napadla myšlienka, ako pokračovať ďalej aj v kontexte osláv narodenín nášho mesta, v rámci ktorých bude v piatok slávnostné oceňovanie osobností nášho mesta a v nedeľu požehnanie novovybudovanej kaplnky na krížovej ceste. Keďže mi neprišlo vhodné, aby sme týždeň po brutálnej vražde oslavovali, po krátkej porade s kolegami oslavy, ktoré budú v sobotu (6. 9.), tento raz obmedzíme na minimum,“ priblížil Božik.
Samospráva podľa neho komunikovala s umelcami, ktorí situáciu pochopili, dlhodobo zazmluvnené vystúpenie Petra Nagya s kapelou sa však už zrušiť ani presunúť o rok nedalo, to sa tak v sobotu o 20.00 h bude konať. Ostatný sobotný program mesto zrušilo. „To znamená, že nebude ani primátorská torta, ani ohňostroj, atrakcie, Drišľak, detské predstavenie, vystúpenie Petra Cmorika s kapelou a ďalšie veci, ktoré súvisia s našou oslavou narodenín,“ ozrejmil Božik.
Primátor zároveň vyjadril ľútosť nad týmto činom a úprimnú sústrasť pozostalým.
Trenčiansky policajný vyšetrovateľ obvinil v súvislosti so sobotným (30. 8.) ozbrojeným útokom v Partizánskom 20-ročného muža z obzvlášť závažného zločinu vraždy v časti dokonaného na chránenej osobe a v časti v štádiu pokusu. Muž zastrelil 20-ročnú tehotnú ženu, zranenia spôsobil i jej 38-ročnému priateľovi.
