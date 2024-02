Partizánske v tomto roku podporí dotáciami šport i sociálnu oblasť

Partizánske 28. februára (TASR) - Mesto Partizánske podporí v tomto roku dotáciami z rozpočtu šport vo výške 136.000 eur, na podporu sociálnej oblasti dá 10.200 eur, rovnaká suma pôjde i na vzdelávanie. Oproti minulému roku je suma nižšia, radnica to odôvodnila výpadkom príjmu.



Prerozdelenie dotácií schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní v utorok (27. 2.), výnimkou sú dotácie za komisiu pre kultúru a cestovný ruch, ktorými sa bude komisia i poslanci opätovne zaoberať v apríli. Mesto podporí dotáciami celkovo 47 organizácií a klubov.



"Dotačné tituly sme krátili o 15 percent, čo vyvolalo veľké otázniky v jednotlivých organizáciách, hlavne v športových kluboch, keďže tam počítajú každé jedno euro," spomenul primátor Jozef Božik. Ku kráteniu dotácií pristúpila samospráva pre výpadok príjmu v nadväznosti na minulou vládou prijaté opatrenia.



Tematikou dotácií sa zaoberá i Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), kde je Božik predsedom. ZMOS má podľa neho záujem o tejto téme diskutovať i s Ministerstvom cestovného ruchu a športu SR, samosprávy sú podľa jeho slov totiž najväčším sponzorom športu.



"Verím, že sa nám v apríli alebo máji podarí získať ďalšie zdroje, ktoré nám ušetria zdroje v rozpočte, a to vďaka projektom avizovaným na tlačových besedách s ministrami. Práve tieto zdroje by som chcel vrátiť do systému dotačných titulov najmä v oblasti športu, ale i kultúry, sociálnych vecí a vzdelávania," podotkol Božik.