Partizánske v tomto roku prerozdelí dotácie za vyše 200.000 eur
Žiadosť o poskytnutie dotácie na svoje aktivity a projekty podalo na mesto spolu 55 žiadateľov, v úhrne išlo o sumu 351.015 eur. Mestské zastupiteľstvo má limit 209.000 eur.
Partizánske 10. marca (TASR) - Mesto Partizánske podporí v tomto roku organizácie zo sociálnej oblasti, kultúry, vzdelávania a športu sumou vo výške viac ako 200.000 eur. Najviac financií bude podobne ako po uplynulé roky smerovať na podporu detských a mládežníckych športovcov. Prerozdelenie dotácií schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní v utorok.
„Suma, ktorú sme rozdelili na podporu športových klubov, spoločenským organizáciám, organizáciám, ktoré sa venujú sociálnej oblasti a vzdelávaniu, je taká istá, ako bola posledné dva roky,“ spomenul primátor Jozef Božik.
Podotkol, že samospráva vedela, že rozpočet na rok 2026 bude veľmi ťažký, no na rozdiel od toho, keď v predchádzajúcom rozdeľovala dotácie na polovicu a potom hľadala, ako peniaze vrátiť naspäť, teraz dala do rozpočtu finančnú operáciu z prebytku finančných operácií.
„Športové kluby, spoločenské organizácie, tretí sektor v sociálnej oblasti, ale aj školy a vzdelávacie inštitúcie získali po rozhodnutí zastupiteľstva v dotačných schémach viac ako 200.000 eur, ktoré im pomôžu,“ priblížil primátor.
Fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby si v rámci sociálnej oblasti prerozdelia 12.000 eur, v rámci kultúry 17.000 eur, na aktivity v oblasti vzdelávania pôjde 12.000 eur, na šport 168.000 eur. „V prípade športu je to predovšetkým detský a mládežnícky šport, tam je tých peňazí najviac. Myslíme na všetkých futbalistov, florbalistov, hokejistov, ale samozrejme aj hádzanárky, karatistov, atlétov, tenistov, stolných tenistov, lyžiarov, rybárov a ďalšie organizácie,“ doplnil Božik.
Pripomenul, že okrem týchto dotácií mesto sumou viac ako 400.000 eur dotuje prevádzku športovísk. „Objem peňazí, ktorý smeruje do dotácií pre šport, deti a mládež, je viac ako 600.000 eur,“ dodal.
