Partizánske vloží do vlastného imania TSM takmer 200.000 eur

Partizánske 25. apríla (TASR) - Mesto Partizánske vloží do vlastného imania Technických služieb mesta (TSM) 194.000 eur. Financie použije mestská spoločnosť na úhradu strát z minulých období. Schválili to mestskí poslanci na svojom rokovaní v utorok.



O vklad do vlastného imania požiadala mesto spoločnosť. Peňažný vklad bude použitý na čiastočnú úhradu straty z roku 2019 a 2006.



Mesto navrhuje vložiť do vlastného imania spoločnosti sumu 194.000 eur na úhradu strát z roku 2019 a 2006. Vklad využijú TSM na úhradu zostatku straty za rok 2019 vo výške 120.596,12 eura a zvyšných 73.403,88 eura na čiastočné vykrytie straty za rok 2006.



"Tento vklad do ostatných kapitálových fondov je flexibilnejší ako vklad do základného imania, ktorý sa nezapisuje do obchodného registra a nevyžaduje sa zmena spoločenskej zmluvy," pripomenula radnica. V prípade, že spoločnosť má len jedného spoločníka, postačuje podľa nej písomné vyhlásenie o prevzatí záväzku na vklad a následné vloženie vkladu.



Financie na vklad do imania zahrnula radnica do druhej zmeny rozpočtu, 194.000 eur vyčlenila z rezervného fondu.