Vo viacerých lokalitách Partizánskeho pribudli stojany s dezinfekciou

Partizánske 1. júla (TASR) - Partizánčania a návštevníci mesta si môžu po novom pri autobusových zastávkach či na kúpalisku dezinfikovať ruky. Stojany s dezinfekciou tam v stredu osadila samospráva, dostala ich darom od dvoch firiem pôsobiacich v regióne.



"Ide o pilotný projekt, keď dve firmy pôsobiace v meste a regióne Partizánske prišli na trh opäť s novinkou. Je to mechanický dezinfekčný stojan na ruky," povedal pre TASR primátor Jozef Božik.



Dezinfekčné stojany sú kovové, a tak aj ťažko poškoditeľné. Samospráva ich osadila na verejne dostupných miestach, kde sa pohybuje mnoho ľudí. "Vytypovali sme si aktuálne mestské letné kúpalisko Dúha, ktoré sme v stredu otvorili, detské ihrisko Žihadielko a nemocnicu. Dva stojany sme dali na autobusové zastávky v centre mesta medzi dom kultúry a železničnú stanicu v blízkosti sochy Tomáša Baťu, kde sa pohybuje najviac ľudí využívajúcich mestskú hromadnú dopravu (MHD)," priblížil primátor.



Samospráva má v tejto súvislosti podľa neho záujem otestovať ľudí, ako sa budú správať, jednak pri vstupe do prostriedkov MHD, ale i všeobecne v kontexte toho, že chcú, podobne ako mesto, vytvoriť podmienky na to, aby zápas s akýmkoľvek potenciálnym vírusom bol čo najefektívnejší. "Našou ambíciou je, aby sme v spolupráci s podnikateľmi, ktorí veľmi modifikovali svoju výrobu s cieľom preraziť nielen na Slovensku ale i v zahraničí, prišli s produktom, ktorý pre súčasnosť, ale aj blízku budúcnosť bude veľmi dôležitý," podčiarkol.



Stojany sú už majetkom mesta, ktoré zároveň spúšťa malý sociologický prieskum, ako sa k nim budú ľudia správať. Výrobcovia stojanov tak otestujú ich funkčnosť pred tým, ako ich budú ponúkať na trhu.