Partizánske vybudovalo tri nové priechody pre chodcov
Na sídlisku Šípok ide o priechody pre chodcov, ktoré smerujú do základnej školy a ku kostolu, v Luhoch II. na ulici Veľká okružná na detské ihrisko.
Autor TASR
Partizánske 27. apríla (TASR) - Samospráva Partizánskeho zabezpečila výstavbu troch nových priechodov pre chodcov. Dva pribudli na sídlisku Šípok, jeden v časti Luhy II. Súčasťou prác boli i stavebné úpravy a osvetlenie, do vybudovania investovala radnica približne 28.000 eur. Informoval o tom primátor Jozef Božik.
Spresnil, že na sídlisku Šípok ide o priechody pre chodcov, ktoré smerujú do základnej školy a ku kostolu, v Luhoch II. na ulici Veľká okružná na detské ihrisko.
„Náklady na priechody pre chodcov predstavujú 28.000 eur, pretože boli spojené ako so samostatným osvetlením, tak aj s rekonštrukčnými prácami alebo dobudovaním časti chodníkov tak, aby boli prispôsobené ľuďom s hendikepom. To znamená, aby boli bezpečné pre všetkých účastníkov cestnej premávky,“ priblížil Božik.
Ďalšou investíciou mesta na ulici Veľká okružná bolo podľa neho vybudovanie dvoch nových svetelných bodov s LED svietidlami na parkovisku, respektíve v blízkosti neho. „Pôvodne boli stĺpy totiž súčasťou parkoviska a limitovali tak parkujúce motorové vozidlá,“ vysvetlil.
