Partizánske vybuduje osvetlenie pri chodníku pri zbernom dvore

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Do vybudovania stožiarov a svietidiel pri chodníku a ceste investuje zo svojho rozpočtu viac ako 16.000 eur.

Autor TASR
Partizánske 16. októbra (TASR) - Mesto Partizánske doplní chýbajúce osvetlenie pri zbernom dvore. Do vybudovania stožiarov a svietidiel pri chodníku a ceste investuje zo svojho rozpočtu viac ako 16.000 eur, zmluvu o dielo s dodávateľom prác podpísala radnica v stredu (15. 10.). Informoval o tom primátor Jozef Božik.

„Ide o 150 metrov dlhý neosvetlený úsek chodníka a cesty na ulici Pod Šípkom od bytového domu 1549 po zberný dvor,“ spresnil primátor.

Priblížil, že z dôvodu veľkého množstva existujúcich inžinierskych sietí osvetľovacie stožiare posunú tri metre od chodníka a svietidlá osadia na dlhších výložníkoch. „Spolu v tejto lokalite pribudnú štyri nové LED svetelné body s reguláciou výkonu,“ konkretizoval.

Cena diela je 16.311 eur, investícia je v metodike lokálnych virtuálnych investičných rozpočtov prioritou mestskej časti Šípok.
