Partizánske vybuduje vo vnútrobloku na Luhoch I vodozádržné opatrenia

Partizánske 5. mája (TASR) - Samospráva Partizánskeho vybuduje vo vnútrobloku v mestskej časti Luhy I opatrenia na zadržiavanie vody v krajine. Investíciu bude financovať z fondov Európskej únie, zmluvu s dodávateľom opatrení a rekonštrukcie spevnenej plochy podpísala radnica v týchto dňoch, zaplatí mu takmer 300.000 eur. Vyplýva to zo zmluvy, ktorú zverejnila na webe mesta.



Vodozádržné opatrenia zrealizuje samospráva vo vnútrobloku Nádražnej a Družstevnej ulice za obchodom potravín. „V lokalite zrekonštruujeme spevnenú plochu a pribudnú tam chodníky a zeleň,“ konkretizoval primátor Jozef Božik.



Ide podľa neho o projekt, ktorý bude mesto financovať z mimorozpočtových prostriedkov zo zdrojov Európskej únie. „Po podpise zmluva, ako aj proces verejného obstarávania, odchádza na kontrolu riadiacemu orgánu. Po kontrole sa budeme môcť pustiť do realizácie,“ doplnil.



Mesto vo vnútrobloku zachová parkovacie miesta, vymení nepriepustný povrch za priepustný pre lepšie zadržiavanie vody v území, doplní zeleň a vysadí nové stromy, ktoré pomôžu ochladzovať okolie. „Projekt k vode pristupuje nie ako k odpadu, ale ako k cennému zdroju, ktorý sa zachytáva a využíva. Navrhovaná výsadba plní najmä mikroklimatickú, retenčnú a estetickú funkciu, čím prispieva k zlepšeniu prostredia v danej lokalite,“ skonštatoval pred časom Božik. Opatrenia podľa neho pomôžu adaptovať mesto na zmenu klímy a zlepšiť kvalitu života pre všetkých, ktorí tam bývajú.



Dodávateľom stavebných prác bude na základe výsledku verejnej súťaže spoločnosť Strabag. Mesto jej zaplatí 298.157,83 eura. Práce by mala dokončiť do piatich mesiacov odo dňa prevzatia staveniska.