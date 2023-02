Partizánske vyčlenilo z rezervy na investície 305.000 eur

Partizánske 22. februára (TASR) - Samospráva Partizánskeho vyčlenila zo svojej rozpočtovej rezervy v rámci kapitálových výdavkov na realizáciu investícií 305.000 eur. Financie plánuje využiť na spevnenú plochu na Riečnej ulici, rekonštrukcie v školách či projektovú dokumentáciu. Počíta s tým prvá úprava rozpočtu mesta, ktorú na svojom rokovaní v utorok (21. 2.) schválili mestskí poslanci.



"Mesto pri tvorbe rozpočtu na tento rok pôvodne zaradilo na kapitálové výdavky z rezervného fondu jednu sumu vo výške 900.000 eur. Bolo to z toho dôvodu, aby sme mali v rozpočte dostatočné množstvo výdavkov, ktoré budeme vedieť ďalej zaraďovať na konkrétne akcie," uviedla prednostka mestského úradu Dáša Jakubíková. Na vyčlenení financií na prvé investičné akcie sa podľa nej dohodli poslanci na workshope k rozpočtu.



"Ide o 150.000 eur na vybudovanie spevnenej plochy na Riečnej ulici v blízkosti námestia. Minulý rok sme kúpili pozemok od súkromného vlastníka a plánujeme tam vybudovať parkovisko. Slúžiť má okolitým obyvateľom a veriacim, ktorí navštevujú kostol," priblížila Jakubíková.



Samospráva podľa nej plánuje pokračovať i v rekonštrukcii plochy pri bývalých Závodoch 29. augusta, kde chce zrealizovať nový chodník a zeleň za 50.000 eur. Ďalších 5000 eur ide na vybudovanie spevnenej plochy pri zrekonštruovanej hasičskej zbrojnici. "Okrem toho sme zaradili 80.000 eur na výdavky škôl a školských zariadení. Týka sa to nákupu strojov a technológií zväčša pre školské jedálne či iného vybavenia, ktoré potrebujeme pre naše školské zariadenia," doplnila prednostka.



Ďalšie sumy vo výške 30.000 eur a 20.000 eur podľa nej súvisia s prípravou ďalších investícií, ide o zvýšené prostriedky na projektové dokumentácie. Tie chce využiť napríklad na opakovanú požiadavku poslancov na prípravu rekonštrukcie Moyzesovej ulice. "Momentálne je predmetom našich vnútorných konzultácií. Nemalo by ísť len o rekonštrukciu ulice ako takej, ale chceme sa s obyvateľmi rozprávať, ako by mala vyzerať, koľko by tam malo jazdných pruhov či tam má byť odstavná plocha, obojstranné chodníky, cyklistický chodník," spomenula prednostka. Radnica sa chce podľa nej zaoberať i tým, ako bude vyzerať nadväzujúca doprava smerom na Obuvnícku, Gumárenskú a Kukučínovu ulicu, o čom sa chce poradiť s odborníkmi. Po tejto úprave bude zostatok rezervy na kapitálové výdavky vo výške 595.000 eur.



Prvá rozpočtová zmena počíta i so zvýšením prostriedkov na cirkevnú základnú, materskú školu, družinu a tamojšiu školskú jedáleň. Takisto zvýšila sumu úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania o 245.000 eur.