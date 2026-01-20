< sekcia Regióny
Partizánske vyhlásilo voľbu nového hlavného kontrolóra
Doterajšiemu dlhoročnému hlavnému kontrolórovi mesta sa končí funkčné obdobie 16. marca.
Autor TASR
Partizánske 20. januára (TASR) - Samospráva Partizánskeho hľadá nového hlavného kontrolóra mesta, ktorý bude vykonávať kontrolu nad dodržiavaním zákonov v meste, ako i organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Doterajšiemu kontrolórovi Dušanovi Bedušovi sa totiž končí šesťročné funkčné obdobie. Vyhlásenie voľby, ako i ďalších náležitostí schválili mestskí poslanci na svojom januárovom rokovaní. Voľba sa uskutoční začiatkom marca.
Doterajšiemu dlhoročnému hlavnému kontrolórovi mesta sa končí funkčné obdobie 16. marca. Beduš pôsobí vo funkcii viac ako 20 rokov. „Hlavného kontrolóra volí mestské zastupiteľstvo (MsZ). Deň konania voľby vyhlási MsZ na úradnej tabuli, webovej stránke mesta a v regionálnej tlači najmenej 40 dní pred dňom konania voľby tak, aby sa voľba vykonala počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra,“ pripomenula radnica.
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí podľa nej odovzdať písomnú prihlášku spolu s ďalšími náležitosťami a súčasťami najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na mestskom úrade, teda do 24. februára. Voľbu totiž navrhla samospráva uskutočniť 10. marca.
Mestskí poslanci zároveň odobrili náležitosti prihlášky, zloženie komisie, ktorá posúdi náležitosti doručených prihlášok kandidátov, ako i časový limit na osobnú prezentáciu kandidátov v dĺžke piatich minút.
