Výšková budova na Námestí SNP v Partizánskom bude čoskoro minulosťou

Partizánske 1. apríla (TASR) - Dominanta Námestia SNP v Partizánskom bude čoskoro minulosťou. S búraním výškovej budovy, ktorá kedysi slúžila ako internát či nájomné bývanie, začali v týchto dňoch. Asanačné práce potrvajú do leta.



"Búrame veľmi vysokú budovu, ktorá bola jednak vybývaná, ale architektonicky, environmentálne, logisticky ani historicky nepatrí do centra námestia, respektíve Parku Jána Antonína Baťu," skonštatoval v stredu pre TASR primátor Jozef Božik.







Tým, že budova podľa neho ani z hľadiska bezpečnosti nezodpovedala štandardom 21. storočia, radnica mala k dispozícii dve riešenia. "Buď budovu zachovať, do rekonštrukcie investovať minimálne tri milióny eur a zlikvidovať Park Jána Antonína Baťu pre vybudovanie 150 parkovacích plôch pre 101 jednoizbových bytov. Keby bol panelákový internát niekde na okraji mesta, tak hľadáme možnosti, ako ju využiť. Ale ak je to v centre, rozdeľuje námestie na dve časti a veľmi nešťastným spôsobom, tak poslanci jednoznačne prejavili vôľu, aby budova išla preč," ozrejmil.



S myšlienkou zbúrania výškovej budovy prišiel ešte predchodca Božika na úrade, ktorý v tejto súvislosti pripravil i anketu, v nej sa obyvatelia vyjadrili za asanáciu. Rozhodnutie samosprávy zbúrať výškovú budovu na Námestí SNP neprijali všetci obyvatelia pozitívne, viacerí boli za jej zachovanie a rekonštrukciu. "Čudujem sa, že ju búrajú. Ešte za socializmu to bola dobrá konštrukcia. Myslím si, že je to aj škoda," povedal obyvateľ Partizánskeho Štefan.



Na mieste zbúraného domu vznikne ucelená zelená plocha. "Budovu búrame kompletne, ale nejdeme do podzemia. To chceme zachovať na to, aby ak mesto bude bohaté o 35, 40 alebo 50 rokov, tam bolo možné urobiť nejakú podzemnú galériu," avizoval Božik.



Asanáciu budovy by mal dodávateľ ukončiť v lete, recyklácia odpadu bude pokračovať aj po zbúraní budovy. Všetky práce by tak mali byť ukončené do konca októbra. Náklady na zbúranie budovy sú vyčíslené na 575.998,80 eura. Rozdrvený panel zo staveniska chce samospráva využiť ako jednu z konštrukčných vrstiev na podložie nad vozovkami na námestí, ktoré chce rekonštruovať.



Dom so 14 nadzemnými a jedným podzemným podlažím v strede Námestia SNP dokončili v roku 1963. Jeho umiestnenie údajne vybrali zámerne, a to preto, aby zakryl kostol, ktorý sa nachádza na druhej strane námestia. Pôvodne slúžil ako internát pre ženy, ktoré pracovali v Závodoch 29. augusta, respektíve študovali na strednom odbornom učilišti. V 90. rokoch minulého storočia bol sídlom orgánov štátnej správy, neskôr sa priestory v ňom začali postupne prenajímať a internát sa zmenil na bytový dom, kde bolo 102 domácností. Budovu uzatvorila samospráva na jeseň 2017.