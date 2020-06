Za vybrané sociálne služby zaplatia klienti v Partizánskom viac

Partizánske 18. júna (TASR) – Prijímatelia zaplatia od júla za vybrané sociálne služby v Partizánskom viac. Pri zmenách cenníkov samospráva vychádzala z prepočtu ekonomicky oprávnených nákladov. Úpravy schválili miestni poslanci v rámci aktualizácie všeobecne záväzného nariadenia o sociálnych službách tento týždeň.



Navýšenie sa týka služieb v rámci opatrovateľskej služby a takisto tých poskytovaných v zariadení opatrovateľskej služby. Opatrovateľskú službu poskytuje mesto v domácom prostredí klienta. Vlani ju vykonávalo 29 opatrovateliek pre viac ako 90 klientov.



„Minulý rok sme zaznamenali zvýšené mzdové náklady, jednak to bolo zvýšenie minimálnej mzdy, ale i celkové zvýšenie mzdovej tabuľky, ktorú nám určuje vyššia kolektívna zmluva a zákon. Pri prepočte ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2019 sme prišli k tomu, že hodina opatrovateľskej služby nás stojí viac ako osem eur, čo je nárast oproti roku 2018 o viac ako 1,30 eura," načrtla prednostka Mestského úradu v Partizánskom Dáša Jakubíková.



Pre finančnú dostupnosť služby pristúpila samospráva podľa nej k navýšeniu ceny za pomoc v rámci opatrovateľskej služby o desať percent.



„Ak donáška obedov stála doteraz 0,80 eura, teraz bude stáť 0,90 eura, prípadne úkony sebaobsluhy stáli 1,50 eura, teraz budú 1,65 eura," spresnila. Opatrovateľskú službu dotuje mesto zo svojho rozpočtu, za jej poskytnutie zaplatilo viac ako 280.000 eur, čo je viac ako 83 percent z celkových nákladov.



Zmeny sa dotkli i cenníka v ZOS, kde sa radnica rovnako opierala o ekonomicky oprávnené náklady. „Tie vlani dosiahli 984,42 eura, čo je viac ako v roku 2018, a to hlavne z dôvodu stúpajúcich mzdových nákladov. Z tejto sumy priemerne 452 eur prispieva štát a zvyšok musí financovať klient a mesto z rozpočtu. V roku 2019 mesto prispelo na fungovanie tohto zariadenia viac ako 42.000 eur. Priemerná úhrada sa v tomto zariadení od 1. júla zvyšuje približne o 50 eur," ozrejmila Jakubíková.



Od júla sa zmeny dotknú i cenníka služieb v neziskovej organizácii Domov. „Aj my prechádzame zložitejším obdobím. Vieme o tom, že sa upravovali mzdy, príplatky za prácu v soboty, nedele, sviatky a rôzne iné voľné dni, toto malo vplyv aj na výšku ekonomicky oprávnených nákladov. I keď štát v tej svojej dotácii reflektuje na to, že náklady sú vyššie, predsa len sme museli pristúpiť k tomu, aby sme upravili výšku úhrad od našich klientov," vysvetlila predsedníčka správnej rady Domova Mária Hazuchová.



Úhrada v domove sociálnych služieb sa zvýši o priemerne 14 až 15 eur. „Myslíme si a tak to rozhodla aj správna rada a zastupiteľstvo, že mesačný nárast úhrady o 14 eur alebo 15 eur nebude až taký likvidačný pre našich dôchodcov. Očakávame, že sa valorizujú dôchodky, eventuálne môžeme očakávať aj nejaký 13. dôchodok," dodala Hazuchová.