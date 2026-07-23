Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 23. júl 2026Meniny má Oľga
< sekcia Regióny

Partizánske zabezpečí obnovu vodorovného dopravného značenia

.
Na snímke predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a primátor mesta Partizánske Jozef Božik. Foto: TASR - Martin Baumann

Zákazku bude realizovať spoločnosť DOSA Slovakia so sídlom v Predmieri, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní s cenovou ponukou vo výške 54.683 eur.

Autor TASR
Partizánske 23. júla (TASR) - Mesto Partizánske zabezpečí obnovu vodorovného dopravného značenia na miestnych cestách. Cez verejnú súťaž vybralo dodávateľa prác, cieľom zákazky je zvýšiť bezpečnosť a prehľadnosť cestnej premávky pre vodičov, chodcov aj cyklistov. Do prác investuje radnica viac ako 54.000 eur. Informoval o tom primátor Jozef Božik.

Samospráva v rámci zákazky zabezpečí obnovu viacerých druhov vodorovného dopravného značenia. Božik spresnil, že pôjde o priechody pre chodcov, priechody pre chodcov s vodiacou líniou pre nevidiacich, smerové šípky, vyšrafované priestory - šikmé rovnobežné čiary, priečne čiary s nápisom STOP, cikcak čiary so symbolom BUS alebo TAXI, symboly koridorov pre cyklistov, súvislé stredové čiary rôznej šírky, prerušované vodiace čiary a symboly pre invalidov.

Zákazku bude realizovať spoločnosť DOSA Slovakia so sídlom v Predmieri, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní s cenovou ponukou vo výške 54.683 eur,“ priblížil primátor.
.

Neprehliadnite

SMRTEĽNÁ NEHODA PRI ČUNOVE: Už chytili muža, ktorý mal zraziť cyklistu

Takáč: Krasoň jaseňový je po Maďarsku potvrdený už aj na Slovensku

VIDEO: FORMA JEJ NEODIŠLA: Zapletalová zakopla, no aj tak vyhrala

OBROVSKÝ POŽIAR: Z obľúbenej turistickej destinácie evakuovali ľudí