Partizánske 5. júla (TASR) - Mesto Partizánske zabezpečí rekonštrukciu ďalšej časti Ulice gen. Svobodu, súčasťou investície za takmer 70.000 eur bude i križovatka s Družstevnou ulicou. Samospráva už s vybraným zhotoviteľom uzatvorila zmluvu o dielo, rovnako tak urobila i v prípade ďalších troch investícií do infraštruktúry mesta. Informoval o tom primátor Jozef Božik.



Radnica na Ulici gen. Svobodu zabezpečí obnovu krytu komunikácie na ploche viac ako 1100 štvorcových metrov (m2). "Súčasťou prác je aj rekonštrukcia spevnených plôch pre odstavenie motorových vozidiel pred tamojšou bankou. Keďže povrch pôvodného asfaltového chodníka pred bankou je skoro v úrovni s podlahou banky, parkovacie miesta budú vydláždené drenážnou betónovou dlažbou a vybudujú sa ako vsakovacie. Pod nimi tak bude osadená drenážna rúra, ktorá sa napojí do uličnej vpuste," konkretizoval Božik.



Financie vo výške viac ako 29.000 eur podľa neho radnica investuje aj do rekonštrukcie prístupovej komunikácie, parkoviska a chodníka pri Centre voľného času na Ulici gen. Svobodu. Nový kryt komunikácie a chodníka bude zhotovený zo zámkovej dlažby a kryt odstavných plôch z drenážnej dlažby. Celková plocha rekonštrukcie je 501 m2. "S búracími prácami chceme začať už tento týždeň a stavebné práce by sme chceli ukončiť do konca prázdnin," priblížil.



Rekonštrukciou prejdú i vybrané dva chodníky na ulici Veľká okružná pri bytových domoch. "Cena za oba úseky predstavuje 18.600 eur a je financovaná v zmysle metodiky lokálneho virtuálneho investičného rozpočtu Luhy II. ako priorita výboru mestskej časti po dohode s vedením mesta," doplnil primátor.



Samospráva podľa neho zabezpečí i rekonštrukciu chodníka na Malinovského ulici na Šípku, ide o prioritu výboru tamojšej mestskej časti a zaplatí za ňu 42.000 eur. "Predmetom zákazky je pokračovanie rekonštrukcie asfaltového chodníka v úseku od základnej školy po výjazd z parkoviska pri kostole. Chodník bude zhotovený zo zámkovej dlažby. Vybudujeme aj nové bezbariérové pripojenia k priechodu pre chodcov a k plánovanému priechodu pri kostole," dodal primátor s tým, že práce potrvajú dva mesiace.