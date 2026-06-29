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Partizánske zabezpečilo rekonštrukciu toaliet v panoramatickom kine

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Do prác investovala približne 100.000 eur.

Autor TASR
Partizánske 29. júna (TASR) - Toalety v mestskom panoramatickom 3D kine v Partizánskom prešli komplexnou rekonštrukciou. Samospráva rovnako zabezpečila modernizáciu časti vstupných priestorov. Do prác investovala približne 100.000 eur. Informoval o tom primátor Jozef Božik.

Súčasťou prác bolo i vybudovanie nového hygienického zariadenia pre imobilných občanov. Zároveň sme k tejto investícii pridali i rekonštrukciu pravej časti vstupu do kina. To znamená, že tu máme nové podhľady, svietidlá, novú kabeláž, elektroinštaláciu i priečky,“ spresnil Božik.

Hodnota oboch investícií podľa neho kumulatívne predstavuje čiastku 100.000 eur. „Zároveň chceme tento priestor dozdobiť zarámovanými plagátmi filmových premiér,“ avizoval.

Mestské kino prejde aj ďalšou modernizáciou, a to obnovou techniky. Mesto na investíciu získalo prostriedky z Audiovizuálneho fondu. Ďalšie zdroje dá zo svojho rozpočtu. Projekt má ambíciu nahradiť aktuálne využívanú projekčnú techniku modernejším, ekologickejším a zároveň ekonomicky výhodnejším typom, ozrejmila pred časom radnica. Ďalšou investíciou je výmena projekčného plátna za nové s vyšším koeficientom odrazivosti a ďalšieho technického vybavenia v podobe nového zvukového procesora či počítačového pracoviska pre obsluhu a vzdialenú správu.
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