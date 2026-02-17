< sekcia Regióny
Partizánske začalo rekonštruovať plochu okolo fontány na Námestí SNP
Náklady na rekonštrukciu predstavujú 48.585 eur, z toho dotácia od Úradu vlády SR je vo výške 40.000 eur.
Autor TASR
Partizánske 17. februára (TASR) - Spevnená plocha okolo fontány na Námestí SNP v Partizánskom bude mať novú podobu. S rekonštrukčnými prácami za viac ako 48.000 eur začala samospráva tento týždeň, financuje ich z dotácie od Úradu vlády SR a vlastných zdrojov. Informoval o tom primátor Jozef Božik.
„Dlažobné kryty sa rozoberú, podklad z cementovej malty sa odstráni po existujúcu podkladovú železobetónovú platňu. Kamenné kocky sa očistia a uložia pre opätovné použitie,“ načrtol Božik.
Nová plocha bude mať podľa neho tvar obdĺžnika s rozmermi 31 krát 32,8 metra, mesto ju rozšíri na ľavej a pravej strane smerom do parku a ohraničí novým parkovým obrubníkom. „Kryt plochy bude zhotovený z novej betónovej dlažby z troch veľkostí a pôvodnej kamennej dlažby z kociek uloženej v pásoch šírky od 150 milimetrov do 600 milimetrov. Plocha bude vyspádovaná do zelene,“ priblížil.
Poškodený mriežkový odvodňovací žľab mesto vybúra a nahradí novým betónovým s liatinovým roštom. V protiľahlých rohoch spevnenej plochy umiestni pilierové zásuvkové skrinky.
Búracie a stavebné práce potrvajú dva mesiace, vyžiadajú si i obmedzenia pre peších. „Organizačne bude stavenisko na polovici plochy, druhá časť bude otvorená pre peších s určitými obmedzeniami,“ spresnil Božik.
Náklady na rekonštrukciu predstavujú 48.585 eur, z toho dotácia od Úradu vlády SR je vo výške 40.000 eur.
„Dlažobné kryty sa rozoberú, podklad z cementovej malty sa odstráni po existujúcu podkladovú železobetónovú platňu. Kamenné kocky sa očistia a uložia pre opätovné použitie,“ načrtol Božik.
Nová plocha bude mať podľa neho tvar obdĺžnika s rozmermi 31 krát 32,8 metra, mesto ju rozšíri na ľavej a pravej strane smerom do parku a ohraničí novým parkovým obrubníkom. „Kryt plochy bude zhotovený z novej betónovej dlažby z troch veľkostí a pôvodnej kamennej dlažby z kociek uloženej v pásoch šírky od 150 milimetrov do 600 milimetrov. Plocha bude vyspádovaná do zelene,“ priblížil.
Poškodený mriežkový odvodňovací žľab mesto vybúra a nahradí novým betónovým s liatinovým roštom. V protiľahlých rohoch spevnenej plochy umiestni pilierové zásuvkové skrinky.
Búracie a stavebné práce potrvajú dva mesiace, vyžiadajú si i obmedzenia pre peších. „Organizačne bude stavenisko na polovici plochy, druhá časť bude otvorená pre peších s určitými obmedzeniami,“ spresnil Božik.
Náklady na rekonštrukciu predstavujú 48.585 eur, z toho dotácia od Úradu vlády SR je vo výške 40.000 eur.