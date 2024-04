Partizánske začalo s opravami výtlkov a sieťových rozpadov na cestách

Partizánske 12. apríla (TASR) - Samospráva Partizánskeho začala tento týždeň s lokálnymi opravami výtlkov a sieťových rozpadov na území mesta. Do prác investuje takmer 46.000 eur. Informoval o tom primátor Jozef Božik.



"Opravy dodávateľ postupne vykoná vo všetkých mestských častiach. Začal v centre mesta," uviedol Božik. Práce v zmysle zmluvy o dielo spočívajú v odfrézovaní poškodenej vozovky, vyčistení podkladu, realizácii asfaltového postreku a strojového položenia novej ložnej asfaltovej vrstvy a novej obrusnej vrstvy asfaltom.



"Mesto má celkovo v pláne opraviť plochy na miestnych komunikáciách s celkovou rozlohou 1500 štvorcových metrov," doplnil Božik. Dodávateľ, ktorým je spoločnosť Manduch so sídlom v Ludaniciach, by mal opravy zrealizovať do konca tohto mesiaca.