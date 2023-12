Partizánske začalo s výstavbou novej telocvične vo Veľkých Bieliciach

Partizánske 5. decembra (TASR) - Mesto Partizánske zbúralo objekt starej telocvične pri základnej škole (ZŠ) vo Veľkých Bieliciach. Na jej mieste vyrastie nová, so stavebnými prácami začal dodávateľ v tomto období. Mesto investíciu financuje i z dotácie. Informoval o tom primátor Jozef Božik.



"Po starej telocvični zostala iba obrovská kopa betónov, ktoré budú zomleté mobilným drviacim zariadením a betónový recyklát použijeme do násypov podkladových vrstiev novej telocvične," uviedol primátor.



Búracie práce sú týmto podľa neho ukončené a dodávateľ začína so stavebnými prácami výkopmi pre základové konštrukcie a zdravo-technické inštalácie novej stavby.



Architektonicky novostavbu mesto navrhlo ako dva navzájom prepojené objekty. Dominantný objekt telocvične je prepojený s existujúcou budovou školy spojovacou chodbou v úrovni druhého nadzemného podlažia.



Investíciu financuje samospráva z dotácie z Fondu na podporu športu v objeme 837.160,03 eura a vlastných zdrojov. Celkové náklady predstavujú viac ako 1,130 milióna eur.



Staré športovisko muselo mesto na základe rozhodnutia statika zavrieť ešte v júni 2021. Deti zatiaľ vozí do ZŠ Radovana Kaufmana, kde má vybudované športové centrum.