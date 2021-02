Partizánske zakúpi respirátory pre seniorov a zdravotne postihnutých

Partizánske 5. februára (TASR) - Samospráva Partizánskeho rozdá respirátory FFP2 miestnym seniorom a ťažko zdravotne postihnutým. Ochranné pomôcky pre zraniteľnejšie skupiny obyvateľov zakúpi z financií od vedenia mesta a mestských poslancov.



S návrhom na zakúpenie respirátorov bez využitia prostriedkov z mestského rozpočtu prišiel primátor Jozef Božik, ktorý ho predložil na poslednom rokovaní mestskej rady. "Treba ukázať, že chceme prispieť sami ako fyzické osoby. Dal som preto návrh, aby sme sa na kúpu vyskladali. Poslanci by prispeli po 200 eur, môj zástupca a hlavný kontrolór, ktorých som oslovil, by dali po 400 eur a ja by som dal 1000 eur. Vychádza to teda 6000 eur," priblížil pre TASR Božik.



Vo februári sa tak podľa neho celý poslanecký zbor vzdá odmien, pričom mesto v tejto súvislosti zmení na jeden mesiac poriadok odmeňovania s tým, že výška odmeny bude za mesiac február pravdepodobne jedno euro. "Všetky peniaze, vrátane odvodov a daní, ktoré by sa platili, tak použijeme na nákup respirátorov FFP2," doplnil.



Samospráva chce podľa primátora ochranné pomôcky rozdať všetkým seniorom a ťažko zdravotne postihnutým občanom. "Momentálne sa pohybujeme na čísle 7000 ľudí, to znamená 7000 krát dva, čiže 14.000 respirátorov. Tieto by sme distribuovali cez výbory mestských častí, poslanci i ďalší členovia výborov sú ochotní pomôcť," ozrejmil Božik.



Mestský úrad v súčasnosti pripravuje distribúciu ochranných pomôcok, pre uľahčenie rozdávania ich chce dať do obálok aj s adresami príjemcov.