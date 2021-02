Partizánske zakúpi z komunitného fondu dva pľúcne ventilátory

Partizánske 14. februára (TASR) - Mesto Partizánske zakúpi pre miestnu nemocnicu dva pľúcne ventilátory, ktoré pomôžu pri liečbe pacientov s ochorením COVID-19. Financie na tento účel vo výške takmer 40.000 eur vyzbieralo cez mestský komunitný fond, na kúpu prístrojov prispelo viac ako 450 darcov.



"Financie sme zbierali na transparentnom účte mestského komunitného fondu Spolu pre Partizánske, ktorý som založil pred štyrmi rokmi. Peniaze sú viazané na zakúpenie klasickej veľkej pľúcnej ventilácie invazívného charakteru, ktorá sa používa pre najťažšie prípady," povedal pre TASR primátor Jozef Božik.



Cena jedného prístroja sa podľa neho pohybuje v rozmedzí od 17.500 eur do 21.000 eur. Mesto zakúpi z fondu dva. Kúpu prístrojov podporil najväčšou sumou futbalista Denis Vavro, ďalšie financie venovali obyvatelia, podnikatelia, zástupcovia miestnej a partnerskej samosprávy v Náchode, priblížil Božik.



Samospráva ešte počas januára zakúpila do nemocnice high flow ventiláciu, ktorá rovnako pomáha pri liečbe pacientov s ochorením COVID-19. Využila na to ušetrené financie z mestského rozpočtu, dodal Božik.