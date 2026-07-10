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Partizánske zakúpilo novú diaľkovo ovládanú kosačku za 40.000 eur

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Oddelenie údržby verejných priestranstiev zriadila samospráva na MsÚ od 1. februára.

Autor TASR
Partizánske 10. júla (TASR) - Technické vybavenie oddelenia starostlivosti o verejné priestranstvá mestského úradu (MsÚ) v Partizánskom sa rozšírilo o diaľkovo riadenú svahovú kosačku za 40.000 eur. Nový stroj bude slúžiť na efektívnu údržbu svahov aj rovinatých plôch a zároveň prispeje k vyššej bezpečnosti pracovníkov pri kosení náročného terénu. Informoval o tom primátor Jozef Božik.

„Kosačka je ovládaná diaľkovo, čo umožňuje obsluhe pracovať z bezpečnej vzdialenosti najmä pri údržbe strmých svahov a ťažko prístupných miest. So šírkou záberu 123 centimetrov zabezpečí rýchle a kvalitné pokosenie rozsiahlejších plôch,“ uviedol Božik.

Zaradením kosačky do používania sa podľa neho zvýši efektivita údržby verejnej zelene, skráti sa čas potrebný na kosenie a zároveň sa zvýši bezpečnosť pracovníkov pri práci v náročnom teréne. „Nová kosačka prispeje ku kvalitnejšej a pravidelnejšej starostlivosti o mestskú zeleň, svahy, parky a ďalšie verejné priestranstvá, čím pomôže udržiavať príjemné a upravené prostredie pre všetkých obyvateľov,“ skonštatoval.

Oddelenie údržby verejných priestranstiev zriadila samospráva na MsÚ od 1. februára. Prevzalo časť zamestnancov strediska Záhrada Technických služieb mesta, ktoré tieto práce doposiaľ zabezpečovalo z dotácie od mesta. Samospráva v uplynulom období zabezpečila i úpravu priestorov Správy majetku mesta, ktoré slúžia ako zázemie pre oddelenie. Rovnako zakúpila i ďalšiu techniku v podobe kosačiek, traktora či vyžínačov za viac ako 150.000 eur.
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