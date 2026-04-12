Partizánske zakúpilo novú techniku na údržbu verejnej zelene
Oddelenie údržby verejných priestranstiev zriadila samospráva na mestskom úrade od 1. februára.
Autor TASR
Partizánske 12. apríla (TASR) - Samospráva Partizánskeho zakúpila novú techniku na údržbu verejnej zelene v meste. Traktor s kosačkou a mulčovačom, ako i ďalšie tri kosačky už využívajú zamestnanci oddelenia údržby verejných priestranstiev mestského úradu.
„Novú techniku zakúpilo mesto práve preto, aby bola starostlivosť o verejnú zeleň čo najefektívnejšia,“ uviedol primátor Jozef Božik.
Mesto podľa neho zakúpilo nový traktor aj s kosačkou a mulčovačom, vďaka ktorému bude vedieť kosiť aj nerovný terén, zároveň do vybavenia oddelenia údržby pribudli i tri kosačky. „Zároveň skúšame ďalšiu techniku tak, aby naše nové oddelenie starostlivosti o verejné priestranstvá bolo čo najlepšie vybavené a spokojnosť so starostlivosťou o takmer 80 hektárov verejnej zelene bola podstatne vyššia, než to bolo minulý rok a roky predchádzajúce,“ priblížil.
Oddelenie údržby verejných priestranstiev zriadila samospráva na mestskom úrade od 1. februára. Prevzalo časť zamestnancov strediska Záhrada Technických služieb mesta, ktoré tieto práce doposiaľ zabezpečovali z dotácie od mesta. Náklady na obstaranie troch kosačiek sú v zmysle kúpnej zmluvy vo výške viac ako 102.000 eur a traktora s príslušenstvom viac ako 48.000 eur.
