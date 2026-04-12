Nedela 12. apríl 2026Meniny má Estera
Partizánske zakúpilo novú techniku na údržbu verejnej zelene

Oddelenie údržby verejných priestranstiev zriadila samospráva na mestskom úrade od 1. februára.

Autor TASR
Partizánske 12. apríla (TASR) - Samospráva Partizánskeho zakúpila novú techniku na údržbu verejnej zelene v meste. Traktor s kosačkou a mulčovačom, ako i ďalšie tri kosačky už využívajú zamestnanci oddelenia údržby verejných priestranstiev mestského úradu.

„Novú techniku zakúpilo mesto práve preto, aby bola starostlivosť o verejnú zeleň čo najefektívnejšia,“ uviedol primátor Jozef Božik.

Mesto podľa neho zakúpilo nový traktor aj s kosačkou a mulčovačom, vďaka ktorému bude vedieť kosiť aj nerovný terén, zároveň do vybavenia oddelenia údržby pribudli i tri kosačky. „Zároveň skúšame ďalšiu techniku tak, aby naše nové oddelenie starostlivosti o verejné priestranstvá bolo čo najlepšie vybavené a spokojnosť so starostlivosťou o takmer 80 hektárov verejnej zelene bola podstatne vyššia, než to bolo minulý rok a roky predchádzajúce,“ priblížil.

Oddelenie údržby verejných priestranstiev zriadila samospráva na mestskom úrade od 1. februára. Prevzalo časť zamestnancov strediska Záhrada Technických služieb mesta, ktoré tieto práce doposiaľ zabezpečovali z dotácie od mesta. Náklady na obstaranie troch kosačiek sú v zmysle kúpnej zmluvy vo výške viac ako 102.000 eur a traktora s príslušenstvom viac ako 48.000 eur.
