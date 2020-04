Zápis detí do prvých ročníkov v Partizánskom sa uskutoční elektronicky

Partizánske 9. apríla (TASR) - Zápis do prvého ročníka základných škôl (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Partizánske sa uskutoční výhradne elektronickou formou. Samospráva opatrením reaguje na šírenie pandémie nového koronavírusu, informoval primátor Jozef Božik.



Dieťa bude do prvého ročníka ZŠ pre školský rok 2020/2021 automaticky zapísané vyplnením elektronickej prihlášky na webových stránkach škôl. Rodičia tak musia urobiť najneskôr do 19. apríla, školy ich o zapísaní žiaka informujú prostredníctvom emailu.



Overenie dokladov, rodného listu dieťaťa a občianskeho preukazu, sa uskutoční do dvoch týždňov od otvorenia škôl. Rozhodnutia o prijatí žiaka budú riaditelia vydávať postupne po overení dokladov.



Pokiaľ rodičia nemajú možnosť prihlášku vyplniť elektronicky, alebo v prípade akýchkoľvek nejasností, je potrebné, aby kontaktovali telefonicky alebo emailom príslušnú ZŠ.